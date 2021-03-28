Lewis Hamilton Michael Schumacher'in rekorunu kırdı!

Lewis Hamilton, son turlarda elde ettiği liderliğin ardından hata yapmadı ve 1.32.03.897'lik derecesiyle kariyerinin 96. zaferine Bahreyn Grand Prix'sinde ulaştı. Büyük Britanyalı pilot, efsane pilot Michael Schumacher'e ait şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu.