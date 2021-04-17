Vakıfbank üst üste 3. kez şampiyon

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldı. VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Üst üste 3, toplam 12. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz.Bu, kadın voleybol liginin kalitesini ortaya koyuyor. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum" dedi.GENEL Menajer Neslihan Demir de, Kovid-19 vakaları yüzünden final serisinden çekilmek zorunda kalan Fenerbahçe Opet'e üzüldüklerini belirterek, "Çünkü Fenerbahçe Opet bizim rekabet etmekten çok keyif aldığımız bir kulüp. Ama Fenerbahçe Opet'in yaşadıkları çok şanssız bir zamana geldi.diye konuştu.