Vakıfbank üst üste 3. kez şampiyon

Fenerbahçe Opet’in Kovid-19 yüzünden final serisinden çekilmesiyle 2020-21 sezonunu şampiyon olarak kapatan sarı-siyahlılar kupasını aldı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluk kupasını aldı. VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Üst üste 3, toplam 12. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. İki sezondur toplam 56 maçoynadık, bunların 54'ünü kazandık. Bu, kadın voleybol liginin kalitesini ortaya koyuyor. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyorum" dedi.
DEMİR: FENERBAHÇE OPET ŞANSSIZDI
GENEL Menajer Neslihan Demir de, Kovid-19 vakaları yüzünden final serisinden çekilmek zorunda kalan Fenerbahçe Opet'e üzüldüklerini belirterek, "Çünkü Fenerbahçe Opet bizim rekabet etmekten çok keyif aldığımız bir kulüp. Ama Fenerbahçe Opet'in yaşadıkları çok şanssız bir zamana geldi. Bizieleştirebilirler ama geçen sene delig durdu ve şampiyon ilan edilmedi.Biz de o zaman bunu anlayışlakarşıladık, çünkü biz debirinci bitirmiştik" diye konuştu.