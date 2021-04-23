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Giriş Tarihi: 23.4.2021

‘Olimpiyat sporcuları aşılanacak’

‘Olimpiyat sporcuları aşılanacak’
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcuların aşı uygulamasına dahil edildiğini açıkladı. Tokyo Olimpiyatları (23 Temmuz - 8 Ağustos) ve Paralimpik Oyunları'nın (24 Ağustos - 5 Eylül) başlamasına sayılı günler kaldığını aktaran Kasapoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Sporcularımıza her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımızın şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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‘Olimpiyat sporcuları aşılanacak’
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