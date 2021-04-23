‘Olimpiyat sporcuları aşılanacak’

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik sporcuların aşı uygulamasına dahil edildiğini açıkladı. Tokyo Olimpiyatları (23 Temmuz - 8 Ağustos) ve Paralimpik Oyunları'nın (24 Ağustos - 5 Eylül) başlamasına sayılı günler kaldığını aktaran Kasapoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından,aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarakOlimpiyat ve Paralimpik Oyunlarakota alan ve alması muhtemelsporcularımız aşılamakapsamına dahil edildi.Sporcularımıza her türlükatkıyı vermeye devamedeceğiz. Uygulamanınhayırlı olmasını diliyorum.Sporcularımızın şanlı bayrağımızıbaşarıyla temsiledeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.