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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Büyük şampıyon

Büyük şampıyon

’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz, finalde Gürcü rakibini yenip 10. kez ’nın en büyüğü oldu. Kayaalp, Türkiye’ye bir gurur daha yaşattı

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgârı esmeye devam ediyor. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 130 kilo grekoromen stil finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Kariyerinin 10. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Kayaalp tarihi bir başarı elde edip bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 77 kiloda Yunus Emre Başar, Macar rakibi Tamas Lorincz'a 8-0 yenilerek gümüş madalya aldı. 55 kiloda Ekrem Öztürk ise finalde Rus Emin Sefershaev'e karşı kaybedip Türkiye'ye ikinci gümüşü getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçilerimizi tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayıp tebrik etti. Erdoğan'ın, "Finalde senden tuş bekliyordum" sözleri üzerine milli güreşçimiz, "Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız" sözünü verdi.

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