Büyük şampıyon

Polonya’da düzenlenen Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz, finalde Gürcü rakibini yenip 10. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. Kayaalp, Türkiye’ye bir gurur daha yaşattı
Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgârı esmeye devam ediyor. Dünya şampiyonuve olimpiyat ikincisi milli güreşçimizRıza Kayaalp, 130 kilo grekoromen stil finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Kariyerinin 10. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Kayaalp tarihi bir başarı elde edip bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 77 kilodaYunus Emre Başar, Macarrakibi Tamas Lorincz'a 8-0 yenilerekgümüş madalya aldı. 55 kiloda Ekrem Öztürk ise finalde Rus Emin Sefershaev'e karşı kaybedip Türkiye'ye ikinci gümüşü getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçilerimizi tebrik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA TEBRİK ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayıp tebrik etti. Erdoğan'ın, "Finalde senden tuş bekliyordum" sözleri üzerine milli güreşçimiz, "Yarı finalde tuşla yendimSayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğunverdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumutuşla kazanırız" sözünü verdi.