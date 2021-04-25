Büyük şampıyon

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk rüzgârı esmeye devam ediyor., 130 kilo grekoromen stil finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Kariyerinin 10. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşan Kayaalp tarihi bir başarı elde edip bir kez daha göğsümüzü kabarttı.55 kilodaise finalde Rus Emin Sefershaev'e karşı kaybedip Türkiye'ye ikinci gümüşü getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, madalya kazanan güreşçilerimizi tebrik etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'i telefonla arayıp tebrik etti. Erdoğan'ın,sözleri üzerine milli güreşçimiz,sözünü verdi.