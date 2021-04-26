Şampiy10’un gözü Karelin’in rekorunda

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez altın madalyayı boynuna takan Rıza Kayaalp, yeni hedefini belirledi; 12 AvrupaŞampiyonluğu ile asrın güreşçisi olanRus Aleksandr Karelin'i geçmek... Taha Akgül'ün serbest stilde 8 şampiyonluk ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon isim olduğunu hatırlatan Kayaalp, "Bende bunu grekoromende gerçekleştirmekistiyorum. Karelin'e ait olan 12 AvrupaŞampiyonluğu'nu geride bırakıp tariheadımı yazdırmak istiyorum" dedi. 2012Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalyaalan 31 yaşındaki milli güreşçimiz, 2020 Tokyo'da altın alarak bir ilki başarmak istediğini de sözlerine ekledi.