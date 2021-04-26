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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Şampiy10’un gözü Karelin’in rekorunda

Şampiy10’un gözü Karelin’in rekorunda
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez altın madalyayı boynuna takan Rıza Kayaalp, yeni hedefini belirledi; 12 Avrupa Şampiyonluğu ile asrın güreşçisi olan Rus Aleksandr Karelin'i geçmek... Taha Akgül'ün serbest stilde 8 şampiyonluk ile Avrupa'da serbest stilde en fazla şampiyon isim olduğunu hatırlatan Kayaalp, "Ben de bunu grekoromende gerçekleştirmek istiyorum. Karelin'e ait olan 12 Avrupa Şampiyonluğu'nu geride bırakıp tarihe adımı yazdırmak istiyorum" dedi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya alan 31 yaşındaki milli güreşçimiz, 2020 Tokyo'da altın alarak bir ilki başarmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Şampiy10’un gözü Karelin’in rekorunda
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