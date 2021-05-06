Karateciler Lizbon'dan madalyalarla döndüler!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren ve 87 ülkeden 740 sporcunun katıldığı organizasyonda erkekler katada Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Enes Özdemir şampiyon oldu. Finalde 27.4 puan alarak İsviçreli rakibi Yuki Ujihara'yı geride bırakan Özdemir, Lizbon'da elde ettiği altın madalyayla kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Avrupa ikincisi Erkek Kata Milli Takımı da finalde İtalya'ya üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Erkek Milli Takımı, Mart ayında İstanbul'da yapılan Karate 1 A Serisi organizasyonunu da zirvede tamamlamıştı.

Altice Arena'da düzenlenen organizasyonda milli karatecilerimiz altın madalyanın yanısıra bronz madalyalar kazandı. Erkekler katada iki Türk sporcuyu buluşturan üçüncülük maçında Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ali Sofuoğlu aldığı 27.74 puanla takım arkadaşı Emre Vefa Göktaş'a üstünlük sağladı.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Çoban son üç saniyesine 2-0 geride girdiği maçta İranlı Rozita Alipourkeshka'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Çoban, Lizbon'daki turnuvada elde ettiği puanlarla 61 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Erkekler kumite 67 kiloda Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Burak Uygur da Suudi Arabistanlı Sultan Alzahrani'yi hakem kararıyla 5-0 yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Bir diğer Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Dilara Bozan bronz madalya maçında Çek Cumhuriyeti'nden Veronika Miskova'yı yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sporcuları tebrik ederek; '' Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde sporu ve sporcuyu destekleyen birçok projeyi hayata geçirdik. Sporcuhane projemiz kapsamında spor tesislerinin yenilenmesi, amatör ve ferdi spor kulüplerinin desteklenmesi, yeni nesillere spor dallarının öğretilip sevdirilmesi gibi her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli sporcularımızı da bu dönemde Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer ederek ilçemizin adını uluslar arası arenada şampiyonluklarla duyuruyoruz.'' şeklinde konuştu.