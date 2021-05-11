Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

"MİLLİ MÜCADELE RUHU YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığınız meşale, istiklal mücadelemizin ilk adımıydı. Bu ilk adımdan 102 yıl sonra, yalnız Türkiye'nin değil, bütün insanlığın umudu olan gençlerimizle manevi huzurunuzdayız.

Bu memleketin istiklalini hediye, istikbalini ise emanet ettiğiniz gençlerimiz, ülkesine ve miras kalan bütün değerlerine sadakatle sahip çıkıyorlar.

Tarihimizin tüm kahramanlarından devraldığımız milli mücadele ruhu; gözleri umut ve kararlılıkla parlayan genç arkadaşlarımızın gönlünde hala yaşıyor, yaşamaya devam edecek.

Onların gözlerindeki ışık, bu güzel vatanın geleceğini aydınlatıyor. Bütün gayretimiz, bu ışığın daha çok parlaması için var gücümüzle onların yanında olmak, desteğimizi her zaman yanlarında hissetmelerini sağlamaktır.

Zorluklarla başa çıkmanın ne olduğunu altın harflerle yazan şanlı tarihimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin yarınları için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, kalplerdeki coşku ve sevinci çoğaltacak Gençlik Haftası'nın kutlu olmasını diliyor; bağımsızlığımız ve bugünlerimiz için mücadele eden siz ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet, hürmet ve minnetle yâd ediyorum.

Ruhunuz şad olsun."