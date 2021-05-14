Para basıyorlar

Karma dövüşçü Conor McGregor yıllık 180 milyon $ ile ilk kez zriveyi gördü. Takipçileri ise Messi (130! milyon $) ve Ronaldo (120 milyon $)... Büyük ilgi uyandıran listede1 00 milyon $ barajını geçen dört oyuncu var
En çok kazanan sporcular listesindeki rakamlar dudak uçuklattı… Listenin başında İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor var. İrlandalı, 180 milyon $'lık geliri ile Messi-Ronaldo ikilisini geride bırakıp ilk kez birinci oldu. İkinci sıra ise 130 milyon dolarlık geliri ile Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin. Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo da 120 milyon Dolar ile 3. sırada... NFL'denDallas Cowboys'un oyun kurucusuDak Prescott, 107.5 milyon $'lıkkazancı ile sıralamada 4. Beşincilik ise basketbolun süperi LeBron James'in... L.A. Lakers'ın 36'lık yıldızının kazancı 96.5 milyon dolar.
LİSTENİN İLK 10 SIRASINDA ÜÇ FUTBOLCU YER ALDI
PSG'nin süper Sambacısı Neymar(95 milyon dolar) altıncı olarak listeyegirerken, 7.'lik 20 Grand Slamşampiyonluğu olan Roger Federer'de(90 milyon dolar). Formula 1'de 7şampiyonluğu ile rekorları altüsteden Lewis Hamilton 82 milyon dolarlıkgeliri ile 8'inci olurken NFL'inefsane ismi, Tampa Bay Buccaneers'tayoluna devam eden Tom Brady;76 milyon Dolar kazancı ile dokuzuncudurumda. İlk 10'un son sırası iseyine bir basketbolcunun. BrooklynNets'ten Kevin Durant 75 milyon dolarlıkkazancı ile ilk 10'a girdi.
OYUNCU REKLAMI %58 YÜKSELDİ
Salgın nedeniyle medya ve reklam dünyasında değişim yaşanırken bu değişim sporcuların sosyal medya hesaplarına da yansıdı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre sporcuların Instagram hesaplarında yaptıkları ürün reklamlarında büyük bir artış yaşandı. Pandemi sürecinde bu artışın yüzde 58'e ulaştığı duyuruldu.