Para basıyorlar

En çok kazanan sporcular listesindeki rakamlar dudak uçuklattı… Listenin başında İrlandalı karma dövüş sporcusuvar. İrlandalı, 180 milyon $'lık geliri ile Messi-Ronaldo ikilisini geride bırakıp ilk kez birinci oldu. İkinci sıra ise 130 milyon dolarlık geliri ile Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin. Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo da 120 milyon Dolar ile 3. sırada...Beşincilik ise basketbolun süperi LeBron James'in... L.A. Lakers'ın 36'lık yıldızının kazancı 96.5 milyon dolar.(95 milyon dolar). Formula 1'de 7şampiyonluğu ile rekorları altüsteden Lewis Hamilton 82 milyon dolarlıkgeliri ile 8'inci olurken NFL'inefsane ismi, Tampa Bay Buccaneers'tayoluna devam eden Tom Brady;76 milyon Dolar kazancı ile dokuzuncudurumda. İlk 10'un son sırası iseyine bir basketbolcunun.Salgın nedeniyle medya ve reklam dünyasında değişim yaşanırken bu değişim sporcuların sosyal medya hesaplarına da yansıdı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre sporcuların Instagram hesaplarında yaptıkları ürün reklamlarında büyük bir artış yaşandı. Pandemi sürecinde bu artışın yüzde 58'e ulaştığı duyuruldu.