Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Para basıyorlar
Giriş Tarihi: 14.5.2021

Para basıyorlar

UĞUR ÇEM
Para basıyorlar

Karma dövüşçü Conor McGregor yıllık 180 milyon $ ile ilk kez zriveyi gördü. Takipçileri ise Messi (130! milyon $) ve Ronaldo (120 milyon $)... Büyük ilgi uyandıran listede1 00 milyon $ barajını geçen dört oyuncu var

En çok kazanan sporcular listesindeki rakamlar dudak uçuklattı… Listenin başında İrlandalı karma dövüş sporcusu Conor McGregor var. İrlandalı, 180 milyon $'lık geliri ile Messi-Ronaldo ikilisini geride bırakıp ilk kez birinci oldu. İkinci sıra ise 130 milyon dolarlık geliri ile Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin. Juventus'tan ayrılması beklenen Ronaldo da 120 milyon Dolar ile 3. sırada... NFL'den Dallas Cowboys'un oyun kurucusu Dak Prescott, 107.5 milyon $'lık kazancı ile sıralamada 4. Beşincilik ise basketbolun süperi LeBron James'in... L.A. Lakers'ın 36'lık yıldızının kazancı 96.5 milyon dolar.

LİSTENİN İLK 10 SIRASINDA ÜÇ FUTBOLCU YER ALDI
PSG'nin süper Sambacısı Neymar (95 milyon dolar) altıncı olarak listeye girerken, 7.'lik 20 Grand Slam şampiyonluğu olan Roger Federer'de (90 milyon dolar). Formula 1'de 7 şampiyonluğu ile rekorları altüst eden Lewis Hamilton 82 milyon dolarlık geliri ile 8'inci olurken NFL'in efsane ismi, Tampa Bay Buccaneers'ta yoluna devam eden Tom Brady; 76 milyon Dolar kazancı ile dokuzuncu durumda. İlk 10'un son sırası ise yine bir basketbolcunun. Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 75 milyon dolarlık kazancı ile ilk 10'a girdi.

OYUNCU REKLAMI %58 YÜKSELDİ
Salgın nedeniyle medya ve reklam dünyasında değişim yaşanırken bu değişim sporcuların sosyal medya hesaplarına da yansıdı. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre sporcuların Instagram hesaplarında yaptıkları ürün reklamlarında büyük bir artış yaşandı. Pandemi sürecinde bu artışın yüzde 58'e ulaştığı duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
SON DAKİKA | 13 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Son dakika haberler: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar
İstanbul için son dakika haberi: 118.500 konut dönüşecek
Son dakika haberler: Tam kapanma sonrası 3 aşamalı normalleşme planı! Kafeler açılacak mı? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Para basıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA