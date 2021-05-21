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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:57

'e 'ta sakatlık engeli

Simona Halep'e Fransa Açık'ta sakatlık engeli

Teniste kadınlar dünya 3 numarası , sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'tan () çekildi.

Rumen tenisçi Halep, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol baldırındaki sakatlığın iyileşmesinin biraz daha zaman alacağını belirtti.

Başkent Paris'te 30 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Fransa Açık'a katılamayacağını kaydeden Halep, "Paris'te olmama düşüncesi beni üzüyor ancak enerjimi iyileşmeye, pozitif kalmaya ve kortlara geri dönmeye odaklayacağım." ifadelerini kullandı.

2010 yılından beri aralıksız katıldığı Fransa Açık'ta 2018'de şampiyonluğa ulaşan 29 yaşındaki Halep, 2014 ve 2017'de ise final oynamıştı.

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Simona Halep'e Fransa Açık'ta sakatlık engeli
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