Haber hattı

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Giriş Tarihi: 24.5.2021

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Kata Milli Takımımız'dan Avrupa'da büyük başarı
HIRVATISTAN'IN Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Milli Takım, dün tatamiye çıktı. Finalde İspanya ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine üstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Öte yandan Karate Milli Takımımız da, Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013'te Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Porec'te de 6 altına ulaştı

Adana Demirspor Balotelli'yi bekliyor
SÜPER Lig'e dönen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, iddialı olmak için transfer çalışmalarına çok önem veriyor. A Spor'a konuşan Güney ekibinin başkanı Sancak, dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli ile temas kurduklarını söyledi. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki İtalyan golcü, geçen sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Gana asıllı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Balotelli kariyerinde İnter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.

Beşiktaş'ı geçen Efes adını finale yazdırdı
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'ı 96-66 yendi. Seriyi 3-0 yaparak finale adını yazdıran Efes'in rakibi, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak. İki takım arasındaki seri 1-1 sürerken, mücadelenin 3. maçı bugün İzmir'de 19.30'da oynanacak. Öte yandan maçı Beşiktaş'ın futbolcusu Atiba, çocukları ve asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.

Formula 1 Monaco'da pit-stop krizi!
FORMULA 1'de sezonun 5. yarışı Monaco GP'sinde zirve Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Sezonun ikinci zaferini elde eden Hollandalı sporcunun arkasından Sainz (Ferrari) ve Norris (McLaren) sıralandı. Yarışta Mercedes takımında ilginç bir olay meydana geldi. 31. turda Bottas'ın pit-stopta aracının sağ ön lastiği sıkıştı. Mekanikerler uzun süre uğraş verdi ama başarılı olamayınca Bottas yarışa devam edemedi. İlk 4 yarışta kürsünün en üstünde yer alan Hamilton, yarışı 7. sırada bitirdi.

2. Lig'de play-off heyecanı bugün
FUTBOLDA Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. İlk karşılaşma Hekimoğlu Trabzon ile Kocaelispor arasında oynanacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk mücadele 0-0 sonuçlanmıştı. Günün son maçında ise Sakaryaspor ile Kırşehir Belediyespor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 20.00'de karşı karşıya gelecek. Alper Ulusoy düdük çalacak. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0'lık eşitliği bozmayı başaramamıştı. Rövanşlarda avantajlı skoru elde edecek iki ekip cuma günü finale çıkacak.

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