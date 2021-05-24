Haber hattı

Kata Milli Takımımız'dan Avrupa'da büyük başarıPorec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Milli Takım, dün tatamiye çıktı.Öte yandan Karate Milli Takımımız da, Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013'te Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Porec'te de 6 altına ulaştıAdana Demirspor Balotelli'yi bekliyorLig'e dönen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, iddialı olmak için transfer çalışmalarına çok önem veriyor. A Spor'a konuşan Güney ekibinin başkanı Sancak, dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli ile temas kurduklarını söyledigeçen sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Gana asıllı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Balotelli kariyerindegibi takımların formalarını giydi.Beşiktaş'ı geçen Efes adını finale yazdırdıBasketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'ı 96-66 yendi.İki takım arasındaki seri 1-1 sürerken, mücadelenin 3. maçı bugün İzmir'de 19.30'da oynanacak. Öte yandan maçı Beşiktaş'ın futbolcusu Atiba, çocukları ve asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.Formula 1 Monaco'da pit-stop krizi!1'de sezonun 5. yarışı Monaco GP'sindeSezonun ikinci zaferini elde eden Hollandalı sporcunun arkasından Sainz (Ferrari) ve Norris (McLaren) sıralandı. Yarışta Mercedes takımında ilginç bir olay meydana geldi.Mekanikerler uzun süre uğraş verdi ama başarılı olamayınca Bottas yarışa devam edemedi.2. Lig'de play-off heyecanı bugünMisli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları bugün yapılacak.Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk mücadele 0-0 sonuçlanmıştı. Günün son maçında iseAlper Ulusoy düdük çalacak. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0'lık eşitliği bozmayı başaramamıştı. Rövanşlarda avantajlı skoru elde edecek iki ekip cuma günü finale çıkacak.