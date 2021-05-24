Haber hattı

Kata Milli Takımımız'dan Avrupa'da büyük başarı HIRVATISTAN'IN Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımımız, altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Milli Takım, dün tatamiye çıktı. Finalde İspanya ile karşıkarşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibineüstünlük sağlayarak Avrupa şampiyonluğunaulaştı. Öte yandan Karate Milli Takımımız da, Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013'te Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Porec'te de 6 altına ulaştı
Adana Demirspor Balotelli'yi bekliyor SÜPER Lig'e dönen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, iddialı olmak için transfer çalışmalarına çok önem veriyor. A Spor'a konuşan Güney ekibinin başkanı Sancak, dünyaca ünlü forvet Mario Balotelli ile temas kurduklarını söyledi.Daha önce Beşiktaş'ın da gündeminegelen 30 yaşındaki İtalyangolcü, geçen sezonu İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Monza'da 14 maça çıkan Gana asıllı futbolcu, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Balotelli kariyerinde İnter,Manchester City, Milan, Liverpool veMarsilya gibi takımların formalarını giydi.
Beşiktaş'ı geçen Efes adını finale yazdırdı ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'ı 96-66 yendi. Seriyi3-0 yaparak finale adını yazdıran Efes'in rakibi,Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka eşleşmesiningalibi olacak. İki takım arasındaki seri 1-1 sürerken, mücadelenin 3. maçı bugün İzmir'de 19.30'da oynanacak. Öte yandan maçı Beşiktaş'ın futbolcusu Atiba, çocukları ve asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.
Formula 1 Monaco'da pit-stop krizi! FORMULA 1'de sezonun 5. yarışı Monaco GP'sinde zirve Red Bull pilotuMax Verstappen'in oldu. Sezonun ikinci zaferini elde eden Hollandalı sporcunun arkasından Sainz (Ferrari) ve Norris (McLaren) sıralandı. Yarışta Mercedes takımında ilginç bir olay meydana geldi. 31. turda Bottas'ınpit-stopta aracının sağ ön lastiğisıkıştı. Mekanikerler uzun süre uğraş verdi ama başarılı olamayınca Bottas yarışa devam edemedi. İlk 4 yarıştakürsünün en üstünde yer alanHamilton, yarışı 7. sırada bitirdi.
2. Lig'de play-off heyecanı bugün FUTBOLDA Misli.com 2. Lig play-off yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. İlk karşılaşma Hekimoğlu Trabzonile Kocaelispor arasında oynanacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda 16.00'da başlayacak. Kocaeli'de iki takım arasında oynanan ilk mücadele 0-0 sonuçlanmıştı. Günün son maçında ise Sakaryaspor ile KırşehirBelediyespor, Yeni Sakarya AtatürkStadı'nda 20.00'de karşı karşıyagelecek. Alper Ulusoy düdük çalacak. Kırşehir'deki karşılaşmada iki takım 0-0'lık eşitliği bozmayı başaramamıştı. Rövanşlarda avantajlı skoru elde edecek iki ekip cuma günü finale çıkacak.