Uçuyorum sanki

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde 21.850 puanla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Türk kadınının gücünü gösterdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 1'incilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamayan 19 yaşındaki cimnastikçi, çok çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek,diye konuştu.Begüm, kendisini hem telefonla hem de sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Milli sporcu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın tebrik mesajını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, destek ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" ifadesini kullandı.