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Giriş Tarihi: 30.5.2021

Uçuyorum sanki

Uçuyorum sanki

Dünya Şampiyonası’nda altın kazanan milli sporcu, “Aerobik cimnastik yaptığımda uçuyormuş gibi hissediyorum” dedi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde 21.850 puanla altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Türk kadınının gücünü gösterdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 1'incilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamayan 19 yaşındaki cimnastikçi, çok çalışmanın karşılığını aldıklarını belirterek, "Emeği geçen, benimle birlikte olan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Zihinsel eğitim alıyorum ve bu bana gerçekten yardımcı oluyor. Sahnede olduğumda çok heyecanlanıyorum ve kendime çok güveniyorum. Aerobik cimnastik yaptığımda uçuyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

KIZINIZ, ALTIN İLE GELİYOR
AYŞE Begüm, kendisini hem telefonla hem de sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Milli sporcu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın tebrik mesajını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, destek ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor" ifadesini kullandı.

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Uçuyorum sanki
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