Haber hattı

SERGIO AGÜEROresmen Barça'da
ŞAMPIYONLAR Ligi finalini kaybettiği Manchester City ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol devi, sağlık kontrollerinden geçirilen Arjantinli yıldızı aldığını resmen açıkladı. 2 yıllık sözleşme imzalananAgüero'nun serbest kalma maddesi 100milyon Euro olarak belirlendi. 32 yaşındaki santrfor, 2011'de geldiği Manchester City'de 390 maçta 260 kez ağları havalandırdı.
F.Bahçe ve TrabzonLucas Biglia'yı sordu
FATIH Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da katıldığı yayında önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı isteyen çok kulüp olduğunu söyleyen Hurma, "Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştük. Sordular sadece ama o kadar, daha fazlabir şey olmadı" dedi. Başarılı hücum oyuncusu Alessano Ndao ile ilgili de konuşan Hurma, "Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuzolsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadık" ifadelerini kullandı.
Halterde genç kızlardünyanın zirvesinde
ÖZBEKİSTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın son gününde +87 kilodaNuran Yalçın, silkmede 121 kiloyu kaldırıpbronz madalya kazandı. Böylece şampiyonada mücadele eden 10'u erkek, 11'i kadın 21 milli sporcumuz 6 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyanın sahibi oldu. Kadın Milli Takımı 12 madalyaile birincilik kürsüsüne çıkarken, erkekler ise ikinci sırada yer aldı.
Avrupa Süper Ligigerilimi sürüyor
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi için hâlâ istekli olan Real Madrid, Juventus ve Barcelona'yı hedefine aldı. Ceferin, "Bu üç kulüp, Avrupa SüperLigi'nin parçası olduklarını söylüyorama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için debana başvuru yapıyor. Garip" diye konuştu.