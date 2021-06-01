Haber hattı

ŞAMPIYONLAR Ligi finalini kaybettiği Manchester City ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Sergio Agüero, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol devi, sağlık kontrollerinden geçirilen Arjantinli yıldızı aldığını resmen açıkladı.32 yaşındaki santrfor, 2011'de geldiği Manchester City'de 390 maçta 260 kez ağları havalandırdı.FATIH Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da katıldığı yayında önemli açıklamalar yaptı. Arjantinli ön libero Lucas Biglia'yı isteyen çok kulüp olduğunu söyleyen Hurma, "Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile görüştük.dedi. Başarılı hücum oyuncusu Alessano Ndao ile ilgili de konuşan Hurma, "Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor,Ndao için Türkiye'den teklif almadık" ifadelerini kullandı.ÖZBEKİSTAN'IN başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın son günündeBöylece şampiyonada mücadele eden 10'u erkek, 11'i kadın 21 milli sporcumuz 6 altın, 6 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyanın sahibi oldu.erkekler ise ikinci sırada yer aldı.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi için hâlâ istekli olan Real Madrid, Juventus ve Barcelona'yı hedefine aldı. Ceferin,diye konuştu.