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Giriş Tarihi: 7.6.2021 10:40

maçı nefes kesti! maçını kim kazandı?

Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?

Eski boksör Mayweather, milyonlarca takipçisi bulunan 'li ile gösteri maçında karşı karşıya geldi. Maçı takip edemeyen spor severler, " Logan Paul maçını kim kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Nefes kesen maç sonrası, Maç sonrası açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum" dedi. 8 rauntluk maçta, Logan Paul ve eski boksör Floyd Mayweather yenişemedi.

, eski boksör gösteri maçında karşılaştı. Nefes kesen maçta kimin kazandığı araştırılırken, maç sonrası taraflardan çarpıcı açıklamalar geldi. 2017 yılında çıktığı son maçında Conor McGregor'u yenen Floyd Mayweather kariyerini noktalamıştı. Aşağıda, dünkü karşılaşmaya ilişkin detaylar ve boksörler hakkında bilgiler yer alıyor.

Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın tamamını kazanan 43 yaşındaki eski boksör Mayweather, sosyal medyada son dönemde birçok kez tartışma yaşadığı "Youtube" kanalında 22 milyonun üzerinde takipçisi bulunan 'li ile gösteri maçına çıktı.

Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?

Florida eyaletinin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda yapılan karşılaşma, yerel saatle 20.00'de başladı. Karşılaşmada, Paul 8 raunt boyunca rakibi eski efsane boksör Mayweather'a karşı dayandı.

Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?

Maçtan sonra açıklama yapan Paul, "Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor." dedi. İnternette rakibine sataşan Paul, Mayweather ile ringi paylaşmaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Mayweather ise Paul'un beklediğinden daha güçlü çıktığını ifade ederek, "Oldukça güçlü bir rakipti. Beni şaşırttı. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?

Son olarak 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktalayan Mayweather, boks kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmanın hiçbirinde kaybetmedi.

Mayweather, 2018 yılının aralık ayında çıktığı gösteri maçında ise Japon kick boksçu Tenshin Nasukawa'yı 140 saniyede nakavt etmişti.

25 yaşındaki ise bugüne kadar sadece bir gösteri maçına çıktı ve internet ünlüsü KSI'ya yenildi. Paul'un kardeşi Jake Paul ise eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini yenmişti.

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Floyd Mayweather Logan Paul maçı nefes kesti! Floyd Mayweather Logan Paul maçını kim kazandı?
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