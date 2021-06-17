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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Spor turu

Spor turu
Azerbaycan Takımı'nı KİĞILI giydirecek
AZERBAYCAN Futbol Federasyonu (AFFA) ile Türk giyim markası Kiğılı, sponsorluk anlaşması imzaladı. Bakü'deki törene, Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, Başkan Yardımcısı Elhan Mammadov ile milli futbolcular ve Sertan Taşkın katıldı. Toplantıya online olarak katılan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "2 devlet tek millet olarak hareket ediyoruz. AFFA'nın şıklığını Kiğılı'ya teslim etmesinden dolayı başkana saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. Anlaşmaya göre Azerbaycan Milli Takımı, 2 yıl boyunca Kiğılı'nın kıyafetlerini giyecek.

Bir devir sona erdi! Ramos'la yollar ayrıldı
REAL MADRID, sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'la yolların ayrıldığını açıkladı. Beyaz Şimşekler, 16 yıldır eflatun-beyazlıların formasını terleten 35 yaşındaki efsane yıldızı için bugün veda töreni düzenleyecek. Ramos, savunmada oynamasına rağmen Real Madrid'de 671 maçta, 101 gol, 40 asistle olağanüstü bir performans sergiledi. Kulüpte toplam 22 kupa kaldıran Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla ile İngiltere'den teklif aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'ya ABD'li yeni pivot
FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot ile anlaştı. Son iki sezonunu Rusya'nın Khimki takımında geçiren 2,05 metre boyundaki ABD'li pivot ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bayern Münih ile bir, Khimki ile iki sezon THY Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan Devin Booker, geçen sezon 15 maçta 13.1 sayı, 5.7 ribaunt, 2.1 asist ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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