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Giriş Tarihi: 25.6.2021 13:07 Son Güncelleme: 25.6.2021 13:07

Simona Halep'e Wimbledon'da sakatlık engeli

AA
Simona Halep'e Wimbledon'da sakatlık engeli

Tenis dünyasının en prestijli ve önemli turnuvalarından biri olan Wimbledon'dan bir isim daha çekildi. Daha önce Rafael Nadal'ın katılamayacağını açıklamasının ardından bu kez de kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep sakatlığı sebebiyle çekildi.

Kadınlar dünya 3 numarası Simona Halep, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Rumen tenisçi, baldırındaki sakatlık dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek turnuvaya katılamayacak.

2019'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'da bu yıl oynayabilmek için elinden geleni yaptığını belirten Halep, "Sakatlığımı tam olarak atlatamadım. Turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki tenisçi, sakatlığı sebebiyle Fransa Açık'ta da mücadele edememişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl iptal edilen Wimbledon, 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Simona Halep'e Wimbledon'da sakatlık engeli
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