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Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:58

Bronz madalya ile dönen Filenin Sultanları çiçeklerle karşılandı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Bronz madalya ile dönen Filenin Sultanları çiçeklerle karşılandı

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye'ye döndü.Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İtalya'nın Bologna kentinden Türkiye'ye gelen Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye'ye döndü.Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İtalya'nın Bologna kentinden Türkiye'ye gelen Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Oynadıkları 17 maçlık seride takımın çok iyi bir performans gösterdiğini ve aldıkları bronz madalyanın Türk voleybolu için çok önemli olduğunu ifade eden Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Teknik direktörü Giovanni Guidetti "Bronz madalya bizim için çok önemli. Çok mutluyuz. Oyunculara çok teşekkür ederim. Dünyanın en iyi takımlar olimpiyatlarda olacak. Herkes orada oynamayı hayal eder. Herkesin rüyasıdır. Biz buranın bizim için çok zor olacağını biliyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız"dedi

BU ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Olimpiyatlar öncesi 20 günlük bir kamp yapacaklarını ifade eden Kaptan Eda Erdem olimpiyatlara gittiklerinde bu arma için tüm güçleri savaşacaklarını söyledi.Erdem "Olimpiyatlar sporun zirvesidir. Gurubumu çok zorlu. Hepimizi söylediği tek bir şey var; şampiyon bizim gurubumuzdan çıkacak. Olimpiyatlarda hedefimiz kürsüde olup madalya alabilmek. Bizi destekleyen insanların enerjilerini hissediyoruz. Onlara takımızı adına çok teşekkür ediyoruz. Biz filenin sultanları olarak Olimpiyatlara gittiğimizde bu arma için yüzdü yüzümüze savaşacağız" diye konuştu

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Bronz madalya ile dönen Filenin Sultanları çiçeklerle karşılandı
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