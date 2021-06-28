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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:37 Son Güncelleme: 28.6.2021 11:37

Johanna Konta'ya Wimbledon öncesi kötü haber!

AA
Johanna Konta'ya Wimbledon öncesi kötü haber!

Dünyanın en önemli tenis organizasyonlarından biri olan Wimbledon Tenis Turnuvası bugün başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuva öncesinde Büyük Britanyalı Johanna Konta'dan kötü haber geldi. Konta, ekibindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Tek kadınlarda dünya 31 numarası Büyük Britanyalı Johanna Konta, ekibindeki bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası öncesinde yakın ekibindeki bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 10 gün karantinada kalması gereken 30 yaşındaki Konta, organizasyondan çekilmek zorunda kaldı.

Turnuvada mücadele eden bütün sporcular, yanlarında kalmasına izin verilen üç kişilik ekibiyle Westminster bölgesindeki bir otelde konaklıyor.

Konta, Wimbledon'da 2017 yılında yarı finale kadar çıkma başarısını göstermişti.

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Johanna Konta'ya Wimbledon öncesi kötü haber!
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