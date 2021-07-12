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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Başpehlivan yine Ali Gürbüz

Başpehlivan yine Ali Gürbüz

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin finalinde son başpehlivan Gürbüz, rakibi İsmail Koç’u yenerek dördüncü kez altın kemerin sahibi olmayı başardı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon Ali Gürbüz, finalde İsmail Koç'u yenerek bir kez daha başpehlivan oldu. Finale gelene kadar rakipleri Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden Gürbüz, dün İsmail Koç ile 40 dakikalık güreşte yenişemedi ve karşılaşma puanlamaya gitti. 33 yaşındaki sporcu, 8. dakikada Koç'u bastırarak aldığı puanla maçı kazandı ve başpehlivan unvanını korudu. 2011 ve 2012'de Kırkpınar başpehlivanı olan Ali Gürbüz, 2019'da da bu başarıyı yakalamıştı. Geçen yıl Koronavirüs nedeniyle organizasyon gerçekleşmezken bu sene de başpehlivan olan Gürbüz, gelecek yıl yine er meydanından zaferle ayrılırsa altın kemerin ebedi sahibi olacak.

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Başpehlivan yine Ali Gürbüz
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