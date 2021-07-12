Başpehlivan yine Ali Gürbüz

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son şampiyon Ali Gürbüz, finalde İsmail Koç'u yenerek bir kez daha başpehlivan oldu. Finale gelene kadar rakipleri Osman Özgün,Tanju Gemici, ErtuğrulDağdeviren, Serhat Gökmenve Orhan Okulu'yu mağlup eden Gürbüz, dün İsmail Koç ile 40 dakikalık güreşte yenişemedi ve karşılaşma puanlamaya gitti. 33 yaşındaki sporcu,8. dakikada Koç'u bastırarakaldığı puanla maçı kazandı ve başpehlivan unvanını korudu. 2011 ve 2012'de Kırkpınar başpehlivanı olan Ali Gürbüz, 2019'da da bu başarıyı yakalamıştı. Geçen yıl Koronavirüs nedeniyle organizasyon gerçekleşmezken bu sene de başpehlivan olan Gürbüz, gelecek yılyine er meydanından zaferleayrılırsa altın kemerinebedi sahibi olacak.