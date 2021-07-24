Rukiye Yıldırım, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçını kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg'e yenildi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, bronz madalya müsabakasında Semberg'le karşı karşıya geldi.

İlk raundu 13-2 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta daha iyi bir oyun ortaya koydu ve son raunt öncesi puan farkını 7'ye (9-16) düşürdü. Son rauntta başarılı tekmeler atan Rukiye, öne geçmesine rağmen bitime 20 saniye kala rakibine üst üste puanlar verdi ve tatamiden 27-22 yenik ayrıldı. Böylece bronz madalyayı İsrailli sporcu kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU, RUKİYE YILDIRIM'I TESELLİ ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında 49 kiloda bronz madalya maçını kaybeden Rukiye Yıldırım'ı teselli etti.



Makuhari Messe Spor Salonu'nda İsrailli rakibi Abishag Semberg'e son anlarda verdiği puanlarla kaybeden Rukiye, büyük bir üzüntü yaşadı. Karşılaşmayı salondan takip eden Bakan Kasapoğlu, müsabaka biter bitmez milli sporcunun yanına gitti.

Rukiye'ye destek olan Kasapoğlu, "Kendini hiç üzme. Elinden geleni yaptın. Tüm Türkiye yanında" diyerek milli sporcuya moral verdi.