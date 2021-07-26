Tokyo Olimpiyatları 26 Temmuz yayın akışı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi müsabaka ve oyunlar var? İşte, TRT Spor canlı yayın programı

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için geri sayım geçtiğimiz hafta sona erdi. Büyük bir heyecanla başlayan Tokyo Olimpiyatları'nda çok sayıda sporcumuz da ülkemizi temsil ediyor. Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği Tokyo Olimpiyatları 2020 maç ve karşılaşma programı da ilgi odağı oluyor. Türkiye, Tokyo Olimpiyatları müsabkalarını TRT Spor canlı yayını ile takip ediyor. TRT Spor yayın akışı programına göre, bugün hangi karşılaşmalar olacak, hangi maçlar var? İşte, TRT Spor yayın akışı ile Tokyo Olimpiyatları 26 Temmuz tarihli program...
TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?
2020 Tokyo Olimpiyatları; Eurosport 1, Eurosport 2, Trt Spor ve Trt Spor Yıldız kanallarından takip edilebilecek.
TOKYO OLİMPİYATLARI YAYIN AKIŞI
Trt Spor ve Trt Spor Yıldız
25 Temmuz Pazar Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
03.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor Yıldız)
04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
06.35 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
10.20 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol karş. "Çin - Türkiye" (canlı) (Trt Spor)
13.55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları futbol karş. " Japonya - Meksika " (canlı) (Trt Spor)
04.25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
26 Temmuz Pazartesi Tokyo Olimpiyatları TRT - TRT Spor yayın akışı
08.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
13.00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
04.30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları (canlı) (Trt Spor)
TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA MİLLİ TAKIMDAN HARİKA BAŞLANGIÇ!
Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon Çin karşısında set vermeden kazanarak oyunlara müthiş bir başlangıç yaptı. A Milliler mücadeleye Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş ve Ebrar Kararkurt'la başlarken son olimpiyat şampiyonu Çin ise Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N ve Wang'la mücadeleye başladı. İlk set karşılıklı sayılarda çekişmeli şekilde geçerken, A Milli Takımı 25-21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Bu setin ardından oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de yine aynı skorla 25-14 kazanarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. A Milli Takım, B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor. A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Güney Kore ve ev sahibi Japonya yer alıyor.
Kariyerinde Universiade şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları gibi organizasyonlarda gümüş madalyaları bulunan Hatice Kübra İlgün, son dönemdeki performansıyla olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor.
Başarılı tekvandocu olimpiyatlar öncesinde yaptığı açıklamada, ''Tüm sporcuların ulaşmak istediği nokta olimpiyat oyunlarında mücadele etmektedir. Öncelikle buraya ulaştığım için çok mutluyum. Buraya gelmek için son ana kadar büyük çaba gösterdim. Olimpiyat oyunları kadar zorlu olan ve yılda 4 kez düzenlenen grand prix müsabakalarının hepsinde madalya kazanan tek Türk tekvandocu oldum. Bu istikrarımı Tokyo'da da sürdürmek istiyorum. Hedefim her zaman en iyiye ulaşmak. İngiliz ve Güney Koreli rakiplerim başta olmak üzere güçlü rakiplerim var. Daha önce bu sporcuları yenmeyi başarmıştım. Tokyo'da da bunu tekrarlayarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
Hatice Kübra İlgün, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.