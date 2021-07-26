Tokyo Olimpiyatları 26 Temmuz yayın akışı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi müsabaka ve oyunlar var? İşte, TRT Spor canlı yayın programı

Kariyerinde Universiade şampiyonluğunun yanında Avrupa, dünya ve Akdeniz Oyunları gibi organizasyonlarda gümüş madalyaları bulunan Hatice Kübra İlgün, son dönemdeki performansıyla olimpiyatlarda zirveyi hedefliyor.

Başarılı tekvandocu olimpiyatlar öncesinde yaptığı açıklamada, ''Tüm sporcuların ulaşmak istediği nokta olimpiyat oyunlarında mücadele etmektedir. Öncelikle buraya ulaştığım için çok mutluyum. Buraya gelmek için son ana kadar büyük çaba gösterdim. Olimpiyat oyunları kadar zorlu olan ve yılda 4 kez düzenlenen grand prix müsabakalarının hepsinde madalya kazanan tek Türk tekvandocu oldum. Bu istikrarımı Tokyo'da da sürdürmek istiyorum. Hedefim her zaman en iyiye ulaşmak. İngiliz ve Güney Koreli rakiplerim başta olmak üzere güçlü rakiplerim var. Daha önce bu sporcuları yenmeyi başarmıştım. Tokyo'da da bunu tekrarlayarak bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.