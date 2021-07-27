Haber turu

ÇAYKUR RİZESPOR Ronaldo'yu duyurdu
TRANSFERDE hızlı giden Tahir Kıran başkanlığındaki Çaykur Rizespor, uzun süredir gündeminde olan ve prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha Ronaldo Mendes'i resmen açıkladı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Karadeniz ekibi, şu ana kadar Cemali Sertel,Sebastian Holmen, Gökhan Gönül, Alper Potuk,Anıl Yaşar ve Lebogang Phiri'yi transfer etti.
DOUGLAS'ın son adresi MALATYASPOR oldu
BEŞIKTAŞ ile 2022 yılı yazına kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezonu kadro dışı olarak tamamlayan Douglas'ın yeni adresi Yeni Malatyaspor oldu. 30 yaşındaki sağ bek, 2019-2020 sezonu başında transfer olduğu siyah-beyazlı takımda toplam 7 resmi maça çıkarken geçen sezonu boş geçmişti. 2018-19 sezonunda ise Sivasspor ile 32 maçta 3 gol, 7 asist ile oynamıştı.
GİRESUN'A YENİ STOPER HOLLANDALI ön libero Joey Pelupessy'ye imzayı attırıp kampa dahil eden Giresunspor, Kolombiyalıstoper Alexis Perez'in transferini de bitirdi. Daha önce prensipte anlaşma sağlanan Arjantin ekibi Lanus'un 27 yaşındaki oyuncusu ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu. 1.81'lik sol ayaklısavunmacı için bonservisücreti ödenmeyeceğikaydedildi.