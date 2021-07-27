Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Yelken branşında rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Onur Cavit Biriz ile Dilara Uralp ve finn kategorisinde Alican Kaynar'ın yarışları devam edecek. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çiftinin yarışları başlayacak. Yarışlar, TSİ 06.00 ile 08.35 arasında farklı zamanlarda başlayacak.

Yüzmede ise Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finalde mücadele edecek. Defne'nin yarışının başlaması TSİ 04.57'de olacak. 200 metre sırtüstünde Berke Saka, kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ile Viktoria Zeynep Güneş eleme yarışlarında yüzecek. Berke'nin yarışı TSİ 13.23, bayrak takımının yarışı ise TSİ 14.11'de start alacak.