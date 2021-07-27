Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 06:41 Son Güncelleme: 28.7.2021 06:44

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Geçtiğimiz yıl salgın şartları nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları’nın beşinci gününde... Türkiye, müsabakaları ve Türk sporcuların performansını TRT Spor ekranlarından takip ediyor ve bu nedenle TRT Spor yayın akışı ile canlı yayın ekranı sık sık araştırılıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız bugün de madalya için parkurlarda, minderde ve sahada ter dökecek. Peki, 2020 Yaz Olimpiyatları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ve TRT Spor yayını akışı haberimizde yer alıyor.

2020 Yaz Olimpiyatları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleniyor ve oyunlar ilk haftasını doldururken gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Önceki gün Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için yarışmışlardı. 28 Temmuz Çarşamba günü Tokyo Yaz Olimpiyatları programı da spor severler ve olimpiyat oyunlarının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Spor programının yanı sıra, müsabakaların canlı yayınlandığı TRT Spor Yıldız yayın akışı da yakından takip ediliyor. Bugünün programına göre, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde hangi oyunlar ve müsabakalar var, bugün hangi sporcular yarışacak? İşte Türkiye 28 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile TRT Spor canlı yayın akışı programı...

28 TEMMUZ TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün (28.07.2021) badminton, boks, cimnastik, judo, yelken ve yüzmede Türk sporcular sahne alıyor.

Badmintonda Neslihan Yiğit, Çinli Yu Fei Chen ile grup maçına çıkacak. Müsabaka, TSİ 06.20'de başlayacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Boksta 81 kiloda Bayram Malkan, Ganalı Shakul Samed ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 14.12'de start alacak.

Cimnastikte Ahmet Önder ile Adem Asil, genel tasnif finalinde performansı sergileyecek. Millilerin madalya kovalayacağı final müsabakaları, TSİ 13.15'ten itibaren gerçekleştirilecek.

Judoda 90 kiloda Mihael Zgank,TSİ 05.00'te başlayacak son 32 turu maçında Kübalı Ivan Felipe Silva ile karşılaşacak. Milli sporcu, günün sonundaki final maçına ulaşmak için ter dökecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Yelken branşında rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Onur Cavit Biriz ile Dilara Uralp ve finn kategorisinde Alican Kaynar'ın yarışları devam edecek. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ile Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çiftinin yarışları başlayacak. Yarışlar, TSİ 06.00 ile 08.35 arasında farklı zamanlarda başlayacak.

Yüzmede ise Defne Taçyıldız, 200 metre kelebekte yarı finalde mücadele edecek. Defne'nin yarışının başlaması TSİ 04.57'de olacak. 200 metre sırtüstünde Berke Saka, kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında Merve Tuncel, Beril Böcekler, Deniz Ertan ile Viktoria Zeynep Güneş eleme yarışlarında yüzecek. Berke'nin yarışı TSİ 13.23, bayrak takımının yarışı ise TSİ 14.11'de start alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Son dakika! Bakan Koca süreyi verip çağrıda bulundu: Kurallara uyarsak en az bir haftada sonuç alırız
Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!
İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum
Son dakika: Mbaye Diagne'den Galatasaray'ı rahatlatacak haber! Talip çıktı, teklif bekleniyor...
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş! YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sonuçları sorgulama ekranı sayfası
Öğretmen İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı 2021 MEB: MEBBİS öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'
Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oluyor! Olympiakos transferde ısrarcı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tokyo 2020 Olimpiyat Programı Türkiye: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 28 Temmuz TRT Spor yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA