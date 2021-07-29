Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:28

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ilk hafta geride kalıyor. Yaz Olimpiyatları'nda gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için ter dökmüşlerdi. 29 Temmuz Perşembe günü Tokyo Yaz Olimpiyatları programı da spor severler ve olimpiyat oyunlarının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Spor programının yanı sıra, müsabakaların canlı yayınlandığı TRT Spor Yıldız yayın akışı da yakından takip ediliyor. Peki, bugün müsabakalar var, bugün hangi sporcular yarışacak? İşte Türkiye 28 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile TRT Spor canlı yayın akışı programı...

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları bugün altıncı gününde... Türkiye, müsabakaları ve Türk sporcuların performansını TRT Spor ekranlarından takip ediyor ve bu nedenle TRT Spor yayın akışı ile canlı yayın ekranı sık sık araştırılıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız bugün de madalya için parkurlarda, minderde ve sahada ter dökecek. Peki, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 29 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ve TRT Spor yayını akışı haberimizde yer alıyor.

29 TEMMUZ TRT SPOR YAYIN AKIŞI

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün (29 Temmuz Perşembe) boksta Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova ile karşı karşıya gelecek. Kokugikan Arena'daki mücadele TSİ 07.06'ta başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise B Grubu üçüncü maçında ABD ile TSİ 15.45'te Ariake Arena'da karşılaşacak.

Okçulukta Mete Gazoz klasik yay son 32 turunda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşı karşıya gelecek. Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki mücadele 06.19'da gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Yelkende 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan'ın yarışı TSİ 06.05'da başlayacak. Aynı sınıfta yarışan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise TSİ 09.05'te start alacak. Laser radial sınıfında Ecem Güzel, 7 ve 8. yarışlarını TSİ 06.15'te yapacak.

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Dilara Uralp 3 yarışa çıkacak ve ilk yarışını TSİ 07.05'te gerçekleştirecek. Aynı sınıfta yer alan Onur Cavit Biriz ise TSİ 09.20'de üç yarış için start alacak. Finn sınıfında lider durumda bulunan Alican Kaynar da 5 ve 6. yarışlarına çıkacak. Alican Kaynar'ın ilk yarışı TSİ 08.35'te başlayacak.

Yüzmede üç Türk sporcu yarışacak. 800 metre serbestte Merve Tuncel TSİ 13.12'de, Deniz Ertan ise 13.32'de yarışacak. Ümit Can Güreş de TSİ 13.51'de 100 metre kelebekte mücadele edecek.

Kürekte erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için TSİ 05.50'de C/D yarı final yarışlarına çıkacak.

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Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı
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