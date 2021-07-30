Haber hattı

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Giriş Tarihi: 30.7.2021

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Kartlar ormana dönüşecek
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, dünkü yönetim kurulu toplantısında bu sezon devreye girmek üzere TFF Orman Projesi çalışmalarını başlatma kararı verdi. Manavgat'ta çıkan orman yangının ardından ülkemizin geleceğinin nefes olması için ve Türkiye'nin güzelliklerine katkı sağlanması amacıyla fidan dikilecek alanların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafndan belirleneceği duyuruldu. Liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek.

İtalyanlar, Çalhanoğlu'nun performansına hayran kaldı
YENI sezonda İnter'in başarısı için ter dökecek olan Hakan Çalhanoğlu, Crotone ile oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasına performansıyla damga vurdu. 6-0'lık galibiyette 1 gol, 3 asistle göz dolduran milli futbolcu, İtalyan basınından tam not aldı. İnter1908 adlı site, "Çalhanoğlu, İnzaghi'yi çoktan fethetti" ifadelerini kullandı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Hakan, yerden hızlı ve net oynayan bir İnter'in habercisi" yorumunu yaparken, Calciomercato ise "En çok ilham veren oyuncu" diyerek milli yıldıza övgüler yağdırdı.

Merih Demiral'a Atalanta kancası
JUVENTUS'TA Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan milli stoperimiz Merih Demiral'a Atalanta talip oldu. İtalyan basını, Atalanta'nın Christian Romero'nun olası satışının ardından kadrosunu 23 yaşındaki yıldızla güçlendirmek istediğini yazdı. Teknik direktör Gasperini'nin de kadroda görmeyi arzuladığı Merih'in menajeri ile Bergamo ekibinin ilk görüşmeleri yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Atalanta'nın Juventus'a 25 milyon Euro bonservis artı 5 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif yaptığı bilgisi ortaya çıkmıştı.

Başkan Ekmekçioğlu, Chatzigiovanis'i açıkladı
TEKNİK direktör Mustafa Denizli ile 18 yıl sonra Süper Lig'e dönerek kalıcı olmayı hedefleyen Altay'da transfer hareketliliği sürüyor. Karamoko Bamba, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez ve Thaciano'yu renklerine bağlayan İzmir ekibinde başkan Özgür Ekmekçioğlu, taraftara bir müjde daha verdi. Ekmekçioğlu, 24 yaşındaki Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis'le prensipte anlaştıklarını, transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Ayrıca santrfor ve bir kalecinin de imza aşamasına geldiğini ifade etti.

Wolfsburg'un giyim sponsoru Kiğılı oldu
YILLARDIR sporun gelişmesine destekte bulunan Türkiye'nin erkek giyim markası Kiğılı, Almanya Bundesliga ekibi Vfl Wolfsburg'un sponsoru oldu. Geçtiğimiz sezonu 4. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Alman ekibi, şıklığını 2 yıllığına Kiğılı'ya emanet etti. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, "Bundesliga'da mücadele veren bir futbol takımına, bir Türk markasının sponsor olması ülkemiz ve bizim için büyük gurur" diye konuştu.

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