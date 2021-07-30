Haber hattı

Kartlar ormana dönüşecek
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, dünkü yönetim kurulu toplantısında bu sezon devreye girmek üzere TFF Orman Projesiçalışmalarını başlatmakararı verdi. Manavgat'ta çıkan orman yangının ardından ülkemizin geleceğinin nefes olması için ve Türkiye'nin güzelliklerine katkı sağlanması amacıyla fidan dikilecek alanların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafndan belirleneceği duyuruldu. Liglerde görülen hersarı kart için 1, her kırmızıkart için de 5 adetfidan dikilecek.
İtalyanlar,Çalhanoğlu'nunperformansınahayrankaldı
YENI sezonda İnter'in başarısı için ter dökecek olan Hakan Çalhanoğlu,Crotone ile oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasına performansıyla damga vurdu. 6-0'lık galibiyette 1 gol, 3 asistle göz dolduranmilli futbolcu, İtalyan basınından tam not aldı. İnter1908 adlı site, "Çalhanoğlu, İnzaghi'yiçoktan fethetti" ifadelerini kullandı. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Hakan, yerden hızlı ve net oynayan bir İnter'in habercisi" yorumunu yaparken, Calciomercato ise "Ençok ilham veren oyuncu" diyerek milli yıldıza övgüler yağdırdı.
MerihDemiral'aAtalantakancası
JUVENTUS'TA Massimiliano Allegri'nin göreve gelmesinin ardından gözden çıkarılan milli stoperimiz Merih Demiral'a Atalantatalip oldu. İtalyan basını, Atalanta'nın Christian Romero'nun olası satışının ardından kadrosunu 23 yaşındaki yıldızla güçlendirmek istediğini yazdı. Teknik direktör Gasperini'nin de kadroda görmeyi arzuladığı Merih'in menajeri ile Bergamo ekibinin ilk görüşmeleri yaptığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimizgünlerde Atalanta'nınJuventus'a 25 milyonEuro bonservis artı 5milyon Euro da bonuslariçeren bir teklif yaptığı bilgisiortaya çıkmıştı.
Başkan Ekmekçioğlu,Chatzigiovanis'i açıkladı
TEKNİK direktör Mustafa Denizli ile 18 yıl sonra Süper Lig'e dönerek kalıcı olmayı hedefleyen Altay'da transfer hareketliliği sürüyor. Karamoko Bamba, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez ve Thaciano'yu renklerine bağlayan İzmir ekibinde başkan ÖzgürEkmekçioğlu, taraftara bir müjde daha verdi. Ekmekçioğlu, 24 yaşındaki Yunansağ kanat AnastasiosChatzigiovanis'le prensipte anlaştıklarını, transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Ayrıcasantrfor ve bir kalecininde imza aşamasına geldiğiniifade etti.
Wolfsburg'un giyimsponsoru Kiğılı oldu
YILLARDIR sporun gelişmesine destekte bulunan Türkiye'nin erkekgiyim markası Kiğılı, Almanya Bundesliga ekibi Vfl Wolfsburg'un sponsoru oldu. Geçtiğimiz sezonu 4. bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Alman ekibi, şıklığını 2 yıllığına Kiğılı'ya emanet etti. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem, "Bundesliga'damücadele veren bir futboltakımına, bir Türk markasınınsponsor olması ülkemizve bizim için büyükgurur" diye konuştu.