Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?

100 metrede elemede kaldık
Erkekler 100 metre kelebekte havuza giren Ümit Can Güreş, yarı finali göremedi. 22 yaşındaki milli sporcu, eleme bölümünde 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu. Genel klasmanda35. sırayı alan ÜmitCan, Tokyo günlerininoktaladı.
Ertan&Tuncel finali göremedi
YÜZMEDE 800 metre serbestte iki sporcumuz sahne aldı. İkinci serideyüzen Deniz Ertan,8.36.29 ile serisinde 7.olurken, genel sıralamada23. olan 17 yaşındakisporcu finale yükselemedi. Bir diğer yüzücümüz Merve Tuncel ise 4. seride kulvara girerken, 8.25.62 ile serisini beşinci, genelklasmanı ise 12. bitirdi vefinal şansını kaçırdı.
Yelkende sıra atladık
YELKENDE sporcularımız mücadelelerine dün de devam etti. Finn kategorisinde zirveyi gören Alican Kaynar, dün iki yarış sonunda 6. sıraya geriledi. 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan bir sıra yükselerek 19.'luğa yerleşti. Aynı kategoridemücadele eden Deniz veAteş Çınar kardeşler ise 5sıra birden çıkış yapıp genelklasmanda 8.'liğe ulaştı.
Laser Radial'da son GÜN 'GÜZEL' OLSUN
RÜZGAR sörfü (RS:X) kategorisinde sıralama yarışları tamamlandı. Toplam 12 yarış sonunda Onur Cavit Biriz 20.sırayı alırken, Dilara Uralp24. olarak olimpiyatlarıbitirdi. Laser radial sınıfında ise Ecem Güzel yarın tamamlanacak son yarışlar öncesinde 19. durumda.
Kazaklı için sıralama günü
MILLI kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu. Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarakD finaline kaldı. Sporcumuzun bugün Tokyo Olimpiyatları'ndaki sıralaması belli olacak.