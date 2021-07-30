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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?

Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?
100 metrede elemede kaldık
Erkekler 100 metre kelebekte havuza giren Ümit Can Güreş, yarı finali göremedi. 22 yaşındaki milli sporcu, eleme bölümünde 52.44'lük derecesiyle serisinde 5. oldu. Genel klasmanda 35. sırayı alan Ümit Can, Tokyo günlerini noktaladı.

Ertan&Tuncel finali göremedi
YÜZMEDE 800 metre serbestte iki sporcumuz sahne aldı. İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29 ile serisinde 7. olurken, genel sıralamada 23. olan 17 yaşındaki sporcu finale yükselemedi. Bir diğer yüzücümüz Merve Tuncel ise 4. seride kulvara girerken, 8.25.62 ile serisini beşinci, genel klasmanı ise 12. bitirdi ve final şansını kaçırdı.

Yelkende sıra atladık
YELKENDE sporcularımız mücadelelerine dün de devam etti. Finn kategorisinde zirveyi gören Alican Kaynar, dün iki yarış sonunda 6. sıraya geriledi. 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan bir sıra yükselerek 19.'luğa yerleşti. Aynı kategoride mücadele eden Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise 5 sıra birden çıkış yapıp genel klasmanda 8.'liğe ulaştı.

Laser Radial'da son GÜN 'GÜZEL' OLSUN
RÜZGAR sörfü (RS:X) kategorisinde sıralama yarışları tamamlandı. Toplam 12 yarış sonunda Onur Cavit Biriz 20. sırayı alırken, Dilara Uralp 24. olarak olimpiyatları bitirdi. Laser radial sınıfında ise Ecem Güzel yarın tamamlanacak son yarışlar öncesinde 19. durumda.

Kazaklı için sıralama günü
MILLI kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu. Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı. Sporcumuzun bugün Tokyo Olimpiyatları'ndaki sıralaması belli olacak.

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Tokyo 2020'de sporcularımız ne yaptı?
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