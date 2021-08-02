Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
Giriş Tarihi: 2.8.2021 06:47 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:02

Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

AA
Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün koşulan Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yarıştan diskalifiye edildi.

Dünya Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, yarış sonunda aracında numune alınması için yeterli miktarda yakıt olmaması nedeniyle Vettel'in diskalifiye edildiği kaydedildi.

FIA kurallarına göre, her yarıştan sonra otomobillerden bir litre yakıt numune olarak alınıyor. Vettel'in aracından yarış sonrasında 0,3 litre numune alınabildiği belirtildi.

Vettel'in diskalifiye edilmesinin ardından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinciliğe, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncülüğe yükseldi.

İlk turdaki kazanın damga vurduğu yarışta Alpine'in 24 yaşındaki Fransız pilotu Ocon, kariyerinin ilk Formula 1 zaferini elde etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ghezzal, Gedson ve Onyekuru açıklamaları! "Felipe Melo bir uçakla..."
MasterChef ilk ana kadro yarışmacısı kim oldu? TV8 ile 1 Ağustos 2021 MasterChef’te ilk önlüğü kim aldı? İşte ilk yarışmacı...
Son dakika: Beşiktaş için Neymar sorusu! Josef De Souza'dan Coutinho cevabı... "Alex Teixeira yakında Beşiktaş'a geliyor"
Dünyadan Türkiye'ye orman yangınları için destek ve taziye mesajları...
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sebastian Vettel, Macaristan Grand Prix'sinden diskalifiye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA