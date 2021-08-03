Bekle bizi Güney Kore

İlk seti kaybeden A Milli Takım, sonrasında 25-23 ve 25-23’lük setlerle 2-1 öne geçti. 4. sette yenilsek de finali 15-10 alıp çeyrek finalde A Grubu’ndan gelen Güney Kore ile eşleştik
Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek final hakkı alan Filenin Sultanları, dün de Rusya'yı devirerek grupta 3. sırayı aldı. İlk sete etkili servislerle başlayan Rusya karşısında Ay-Yıldızlılar direnemeyinceilk seti25-21 geridekapattık. İkinci sette de servisleri karşılamakta zorlanan milliler 16-9 geriye düşse de Tuğba Şenoğlu'nunsayıları ile fark bire indi: 18-17. Seti de 25-23 kazanan Türkiye kendine gelirken üçüncü sete Meryem Boz'un sayıları ile daha moralli girdik. 15-13 üstünlükle geçilen oyunda seti de 25-23 alan voleybolcularımız 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Rusya'nın hakimiyeti vardı… 25-15 kazanan Rusya maçı da 2-2'ye getirdi. Final bölümüne ise iyi başlayan taraf Türkiye oldu. 8-3 ile saha değişimine giden milliler 15-10'la
sonuca giderek 3-2 kazandı.
DİŞLERİ KIRILDI, MAÇI BIRAKMADI
MAÇIN 5. setinde topa birlikte hamle yapan Cansu ve Meliha çarpıştı. Cansu'nun dudağındankan gelirken, Meliha'nınüst 2 dişinin parçalı kırıldığıöğrenildi. Ağzındaki kanamanın durdurulmasının ardından iki voleybolcumuz da oyuna devam etti.