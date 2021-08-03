Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bekle bizi Güney Kore
Giriş Tarihi: 3.8.2021

Bekle bizi Güney Kore

Bekle bizi Güney Kore

İlk seti kaybeden A Milli Takım, sonrasında 25-23 ve 25-23’lük setlerle 2-1 öne geçti. 4. sette yenilsek de finali 15-10 alıp çeyrek finalde A Grubu’ndan gelen Güney Kore ile eşleştik

Tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek final hakkı alan Filenin Sultanları, dün de Rusya'yı devirerek grupta 3. sırayı aldı. İlk sete etkili servislerle başlayan Rusya karşısında Ay-Yıldızlılar direnemeyince ilk seti 25-21 geride kapattık. İkinci sette de servisleri karşılamakta zorlanan milliler 16-9 geriye düşse de Tuğba Şenoğlu'nun sayıları ile fark bire indi: 18-17. Seti de 25-23 kazanan Türkiye kendine gelirken üçüncü sete Meryem Boz'un sayıları ile daha moralli girdik. 15-13 üstünlükle geçilen oyunda seti de 25-23 alan voleybolcularımız 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Rusya'nın hakimiyeti vardı… 25-15 kazanan Rusya maçı da 2-2'ye getirdi. Final bölümüne ise iyi başlayan taraf Türkiye oldu. 8-3 ile saha değişimine giden milliler 15-10'la
sonuca giderek 3-2 kazandı.

DİŞLERİ KIRILDI, MAÇI BIRAKMADI
MAÇIN 5. setinde topa birlikte hamle yapan Cansu ve Meliha çarpıştı. Cansu'nun dudağından kan gelirken, Meliha'nın üst 2 dişinin parçalı kırıldığı öğrenildi. Ağzındaki kanamanın durdurulmasının ardından iki voleybolcumuz da oyuna devam etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya verdi veriştirdi! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz'dan haklı isyan
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler üst üste geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı? Şeflerden o isme büyük övgü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum'daki villasına alıcı bulamıyor! Fatma Girik'ten evine rekor fiyat...
Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? Bakan Selçuk duyurdu: İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! "Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor"
Son dakika: 2 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekle bizi Güney Kore
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA