Teşekkürler Eşref Apak

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan, ardından düzenlenen 5olimpiyatlara da katılma başarısı gösteren tek sporcumuz Eşref Apak, Tokyo'ya madalyasız veda etti. 17 yıl sonra çekiç atma finalinde yarışan Apak, 76.71'lik derecesi ile 12 sporcu arasında 9. sırayı aldı. 39 yaşında ikinci kez olimpiyat finali şansı yakalayan milli atlet, ilk hakkında 76.22 metrelik atış yaptı. İkinci hakkında 76.71'lik derecesi elde eden Apak, son hakkında ise 74.28 metre attı. Tecrübeli sporcumuz, 76.71'lik derecesiyle 9'uncu sırada kaldı. İki santimetrelikfarkla, ilk 8 içerisinde yer alamadı. Rio 2016'da bronz madalya alan Polonyalı Wojciech Nowicki, 83.52 metrelik derecesiyle Tokyo'dan altın madalyayla ayrıldı.