Son dakika: Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a söz vermiştim

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli madalya töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Busenaz Sürmeneli şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Altın madalya alıp size hediye edeceğim diye. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu hep yanımızdaydı. Trabzonspor Kulübü'me teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İnşallah 1-2 olimpiyat daha görmek istiyorum. İnşallah daha güzelleri olacak. Ülkeme daha fazla madalya getirmek istiyorum. Bu madalya yangında kayıp yaşayanların biraz olsa yüzünü güldürdüysem ne mutlu bana. Benimle birlikte ağlayıp benimle birlikte sevinen herkese teşekkür ediyorum."

Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli'den açıklama '2013 senesinde Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim'