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Giriş Tarihi: 7.8.2021 10:41 Son Güncelleme: 7.8.2021 11:01

Son dakika: Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştim

Son dakika: Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a söz vermiştim

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli madalya töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Busenaz, "İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a altın madalya alıp size hediye edeceğim diye söz vermiştim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli madalya töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Busenaz Sürmeneli şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz mutluyum, çocukluk hayalim avuçlarımın içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Altın madalya alıp size hediye edeceğim diye. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu hep yanımızdaydı. Trabzonspor Kulübü'me teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İnşallah 1-2 olimpiyat daha görmek istiyorum. İnşallah daha güzelleri olacak. Ülkeme daha fazla madalya getirmek istiyorum. Bu madalya yangında kayıp yaşayanların biraz olsa yüzünü güldürdüysem ne mutlu bana. Benimle birlikte ağlayıp benimle birlikte sevinen herkese teşekkür ediyorum."

Son Dakika: Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli'den açıklama '2013 senesinde Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim'

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Son dakika: Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştim
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