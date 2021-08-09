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Giriş Tarihi: 9.8.2021 20:52

Milli Voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Tarsus’ta! Belediye Başkanı Bozdoğan: “Tuğba bizleri çok gururlandırdı”

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Milli Voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Tarsus’ta! Belediye Başkanı Bozdoğan: “Tuğba bizleri çok gururlandırdı”

Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı alt yapısında yetişen Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Tokyo Olimpiyatları dönüşü ayağının tozuyla Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nu makamında ağırlayan Başkan Bozdoğan, daha sonra Tarsus Belediyesi Spor Kulübünü birlikte ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundular.

Tarsus doğumlu olan ve önemli başarılara imza atan Tuğba Şenoğlu, "Öncelikle bugünlere gelmemi sağlayan aileme ve kendimi geliştirdiğim Tarsus Belediyesi Spor Kulübüne, çok değerli hocalarıma, antrenörüm Hasan Baykara hocama ve genç yeteneklerden desteğini esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ailem her zaman arkamda oldu hepsini onlara borçluyum. Benim için çok uğraştılar ve hiç pes etmediler. Tarsus Belediyesi Spor Kulübü başarılı oyuncular yetiştiren çok disiplinli bir kulüp, hocalarına çok güveniyorum, hocalarımız gerçekten çok değerli oyuncular yetiştiriyor. Şimdi alt yapıda bulunan sporcularında bizler gibi Tarsus'un gururu olacaklarına ve çok daha büyük işler çıkaracaklarına yürekten inanıyorum'' dedi.

Spora ve genç yeteneklere verdiği destekte sınır tanımayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Tarsus Belediyesi Spor Kulübü sporcularına yönelik yaptığı konuşmasında: '' Bugün Tuğba'yı gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü geçmişte o da sizin gibi burada Tarsus Belediyesi'nin alt yapısındaydı şimdi ise Tuğba sadece Tarsus'un değil Türkiye'nin bir gururu. Milli takımımızın maçlarını izlerken hepimiz heyecan duyduk. Sizlerin de Tuğba ablanızı örnek alarak hem eğitim alanında hem de spor alanında en iyi yerlere gelmenizi özellikle istiyorum. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi sizlere vereceğiz. Bu konuda emin olun ama sizlerden tek istediğim hocalarınıza çok güvenmeniz, hocalarınızın sözlerini tutmanız ve bu millete hayırlı bir evlat olmanız. Hepinize başarılar diliyorum'' diye konuştu.

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Milli Voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Tarsus’ta! Belediye Başkanı Bozdoğan: “Tuğba bizleri çok gururlandırdı”
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