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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Madalyada acı var gözyaşı var...

Madalyada acı var gözyaşı var...

Altın yumruk Busenaz, elinde tuttuğunun sadece bir madalya olmadığını belirterek, “Bu çocukluk hayalimdi. İçinde acı var, gözyaşı var çektiğimiz büyük zorluklar var” diye konuştu

Türkiye'ye boks tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran ve Tokyo'daki kapanış töreninde Türk bayrağını taşıyan Busenaz Sürmeneli yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda şampiyonu Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra pek çok isim karşıladı. Boksun 69 kilodaki altın kızı, "Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahit Süme ile teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğim zorluklar var. Her şey bu madalyanın içinde. Çocukluk hayalim avuçlarımda" dedi.

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Madalyada acı var gözyaşı var...
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