Madalyada acı var gözyaşı var...

Altın yumruk Busenaz, elinde tuttuğunun sadece bir madalya olmadığını belirterek, “Bu çocukluk hayalimdi. İçinde acı var, gözyaşı var çektiğimiz büyük zorluklar var” diye konuştu
Türkiye'ye boks tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasınıkazandıran ve Tokyo'daki kapanış törenindeTürk bayrağını taşıyan Busenaz Sürmeneliyurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda şampiyonuBoks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, TrabzonsporKulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, GaziosmanpaşaBelediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra pekçok isim karşıladı. Boksun 69 kilodaki altın kızı, "Türkkadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum.Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiçpes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösterenherkese armağan olsun. Gördüğünüz sadece birmadalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocamCahit Süme ile teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var,antrenmanda çektiğim zorluklar var. Her şey bu madalyanıniçinde. Çocukluk hayalim avuçlarımda" dedi.