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Giriş Tarihi: 12.8.2021 14:42

Başpehlivanlar Şile Er Meydanı'nda

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Başpehlivanlar Şile Er Meydanı’nda

14. Şile Yağlı Güreşleri için başpehlivanlar, 13 Ağustos’ta er meydanına çıkacak. Geçtiğimiz ay Kırkpınar’da Başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz de Şile er meydanında güreşecek.

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, 13 Ağustos 2021 tarihinde, birbirinden değerli güreş sporcularını misafir etmeye hazırlanıyor. 14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçilerin yanı sıra baş pehlivanlar da er meydanında ter dökecekler. Saat 16.00'da başlayacak güreşlerin gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Ali Gürbüz; Recep Kara, İsmail Koç, Fatih Atlı ve Serhat Gökmen gibi sporcuların yarışacağı güreş turnuvasında dereceye giren sporcular madalya, kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Şile Belediye meydanında Mehteran Takımı gösterisi ve sporcuların kortej yürüyüşü ile başlayacak olan etkinlikleri pek çok güreş sever tarafından heyecanla bekleniyor.

'ATA SPORU GELENEĞİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

13 Ağustos'ta 14'üncüsü düzenlenecek olan turnuva hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ata sporu olan yağlı güreşlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Şile Belediyesi olarak her türlü gayreti gösterdiklerini ve geleneksel hale gelmiş güreş turnuvasının, hem sportif hem de kültürel değerler açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve Şile Belediyesi olarak bu değeri yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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Başpehlivanlar Şile Er Meydanı'nda
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