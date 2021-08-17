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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Spor turu

Spor turu
cimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Formulaz'da
KARADENIZ'IN gelenekselleşen yarışı Red Bull Formulaz'ın bu yılki sürpriz konuğu Ayşe Begüm Onbaşı olacak. 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabaların sürücüleri, bu yıl da 22 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için yarışacak. 40 yaş üstü katılımcıların ayrı kategoride yarıştığı Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Red Bull sporcusu Ayşe Begüm, bu sene Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyük kadınlarda altın madalya almıştı.

Kapadokya'da 3 bin sporcu!
KAPADOKYA'DA 16-17 Ekim'de yapılacak Salomon Cappadocia Ultra- Trail yarışlarına, 3 bine yakın sporcu katılacak. Ultra-Trail World Tour statüsünde düzenlenecek ve dünya şampiyonluğu için puan verecek organizasyona katılımcılar, https://cappadociaultratrail. com/ adresinden kayıt yapılıyor. Yarış 119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT), 63 km'lik Cappadocia Medium Trail (CMT) ve 38 km'lik Cappadocia Short Trail (CST) olmak üzere üç farklı kategoride koşulacak.

Gümrük'e gurbetçi yıldız geldi
SÜPER Lig'e 3-2'lik Gaziantep FK galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Almanya ekiplerinden Schalke 04'ten Levent Mercan'ı kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer ettikleri belirtilerek, "Levent Mercan'a Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" denildi. Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.

20 ülkeden İzmir'e akın var
2021 Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağı İzmir Yol Bisiklet Yarışı 5 Eylül'de düzenlenecek. 20'den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyonel bisikletçinin pedal çevireceği 57 ve 105 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta start, Konak Meydanı'ndan verilecek. Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacak. Organizasyon, bedensel engelli sporcuların yanı sıra çocuk bisikletseverlerin de yarışına sahne olacak.

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