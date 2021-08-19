Sultanlar gibi başladık!

Tokyo Olimpiyat Oyunları
'nı beşinci bitiren, mücadelesiyle de göğsümüzü kabartan
Filenin Sultanları
,
CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
'na da iyi başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız
,
D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Romanya
'nın Kaloşvar şehrindeki
BT Arena
'da oynanan karşılaşmaya Ay-Yıldızlılar çok sayıda servis hatasıyla girdi ve
ilk seti 25-23 kaybetti.
İkinci sette
Ebrar Karakurt
'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan Sultanlar,
25-10 ile galip gelerek
durumu 1-1 yaptı. Milliler üçüncü seti de etkili hücumuyla
25-20 kazanarak
2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü seti de
25-17 bitirip
fişi çekti ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
YARIN RAKİP UKRAYNA
TÜRKIYE gruptaki ikinci maçını yarın 20.30'da Ukrayna ile oynayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz pazar günü 17.30'da İsveç, pazartesi 20.30'da Finlandiya, salı 17.30'da da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.