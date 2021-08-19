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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Sultanlar gibi başladık!

Sultanlar gibi başladık!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında 1-0 geriye düşse de Romanya’yı 3-1’lik skorla devirdi

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci bitiren, mücadelesiyle de göğsümüzü kabartan Filenin Sultanları, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da iyi başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya Ay-Yıldızlılar çok sayıda servis hatasıyla girdi ve ilk seti 25-23 kaybetti. İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan Sultanlar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1 yaptı. Milliler üçüncü seti de etkili hücumuyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü seti de 25-17 bitirip fişi çekti ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

YARIN RAKİP UKRAYNA
TÜRKIYE gruptaki ikinci maçını yarın 20.30'da Ukrayna ile oynayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz pazar günü 17.30'da İsveç, pazartesi 20.30'da Finlandiya, salı 17.30'da da Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

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