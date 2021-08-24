Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları’nın Hollanda maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. maçına Hollanda karşısına çıkacak. İlk 4 maçta galibiyet elden Türkiye, organizasyonun son maçında grup liderliği için mücadele ortaya koyacak. Bilindiği gibi, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubun 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 ile geçmişti. Türkiye Hollanda maçı heyecanla beklenirken mücadelenin canlı yayın kanalı ve birçok detay da netlik kazandı. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın kanalı
Türkiye ile Hollanda arasındaki voleybol maçı bugün saat 17.30'da başlayacak.
Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.