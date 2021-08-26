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Giriş Tarihi: 26.8.2021

Golbol Millilerimiz Japonya’yı ezdi geçti

Golbol Millilerimiz Japonya’yı ezdi geçti

Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Kadınlar Golbol Milli Takımımız, Tokyo’ya da harika start vererek Japonya’yı 7-1 yendi

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde Golbol Kadın Milli Takımımız, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yı 7-1 gibi farklı bir skorla geçti. 2016 Rio'da altın madalya kazanan Millilerimiz; Sevda Altunoluk (4), Fatma Gül Güler (2) ve Reyhan Yılmaz'ın golleriyle sonuca gitti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında bu sabah Mısır'la karşılaşacak. Erkek Golbol Milli Takımımız ise B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 6-4 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasında yarın Belçika ile karşılaşacak.

Sevilay ve Sümeyye'den finalde veda
TOKYO Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı. Sümeyye, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti. Bu müsabakada Çinli Li Zhang altın madalyayı kazandı.

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Golbol Millilerimiz Japonya’yı ezdi geçti
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