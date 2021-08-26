Golbol Millilerimiz Japonya’yı ezdi geçti

Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Kadınlar Golbol Milli Takımımız, Tokyo’ya da harika start vererek Japonya’yı 7-1 yendi
Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde Golbol Kadın Milli Takımımız, Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynadığı ilk maçında Japonya'yı 7-1 gibi farklı bir skorla geçti. 2016 Rio'da altın madalya kazanan Millilerimiz; Sevda Altunoluk(4), Fatma Gül Güler (2) veReyhan Yılmaz'ıngolleriylesonucagitti. Türkiye, gruptaki ikinci maçında bu sabah Mısır'la karşılaşacak. Erkek GolbolMilli Takımımız ise B Grubu'ndakiilk maçında Almanya'ya 6-4mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar, ikincikarşılaşmasında yarın Belçikaile karşılaşacak.
Sevilay veSümeyye'denfinalde veda TOKYO Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme finalinde Sevilay Öztürk ile Sümeyye Boyacı yarıştı. Sümeyye, 3.17.23'lük zamanıyla 7'nci, Sevilay ise 3.29.05'lik derecesiyle 8'inci sırayı elde etti. Bu müsabakada Çinli Li Zhang altın madalyayı kazandı.