Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlanmasının ardından taban puanlarını baz alarak adaylar tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken gözler şimdi YKS tercih sonuçları için gelecek son dakika haberinde. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan tercihlere ilişkin sonuçların 26 Ağustos'ta erişime açıldığı biliniyor. Buna göre; YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...