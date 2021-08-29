2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli okçular Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz, makaralı yay karışık takım açık kategorisinde finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk yarı final müsabakasında Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'dan oluşan milli takım, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Stepanida Artakhinova-Bair Shigaev ikilisiyle karşılaştı.
Rakiplerini 156-155'lik skorla mağlup eden Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, 156 puanla paralimpik rekoru da kırarak finale kaldı. Milliler, finalde Çin ile TSİ 13.56'da altın madalya mücadelesi verecek.