2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti. Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı. Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı. Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.
ELİF İLDEM VE BEYTULLAH EROĞLU FİNALE KALAMADI
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi. Beytullah Eroğlu ise 41.99 saniyeyle serisinde 6'ncı, genel klasmanda 11. olarak finale kalamadı.
ERKEKLER GOLBOL MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı. Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı. İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti. Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.
ÇAĞLA BAŞ VE SUZAN ÇEVİK ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında kadınlar 10 metre havalı tüfekte (R2) milli sporcular Çağla Baş ve Suzan Çevik, elemeleri geçemedi. Milli sporcular, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Çağla Baş, 613 puanla 15'inci, Suzan Çevik ise 612 puanla 17'nci olarak elendi.
SEVGİ YORULMAZ VE ÖZNÜR CÜRE ELENDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta kadınlar makaralı yay açık kategorisinde Sevgi Yorulmaz ve Öznur Cüre elendi. Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Sevgi, Singapurlu Nur Syahidah Alim ile son 16 turunda karşılaştı.
Rakibini 140-136 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Stepanida Artakhinova'ya 139-129 yenilen Sevgi Yorulmaz, madalya şansını kaybetti. Şilili Mariana Zuniga Varela ile karşılaşan Öznur Cüre ise rakibine 143-140 kaybetti ve son 16 turunu geçemedi.
SAVAŞ ÜSTÜN ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında erkekler 10 metre havalı tüfekte (R1) milli sporcu Savaş Üstün, elemeleri geçemedi. Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Savaş Üstün, 599,4 puanla 19. olarak elendi.
HAKAN ÇEVİK ELEMELERİ GEÇEMEDİ
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli atıcı Hakan Çevik, erkekler 10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4) elemelerini geçemedi. Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek ayakta karışık elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Hakan Çevik, 625,1 puanla 19. olarak elendi.