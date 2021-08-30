30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünde dijital ortamdan vatandaşlara sunulan zafer treni bilet alma ekranı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla beraber gündeme geliyor. "30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. TCDD tarafından yapılan açıklamada ttps://www.zafertreni.com/ internet sitesinden kişiler kendi isimlerine özel hatıra biletlerini oluşturabiliyor. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BİLETİ NASIL YAPILIR?
30 Ağustos'ta "Ben de Zafer Treni'ndeyim" başlığı altında hatıra bileti almak isteyenler "zafertreni.com" internet sitesi üzerinden ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.
30 AĞUSTOS HATIRA BİLETİ NEDİR?
30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a hareket edecek "ZAFER TRENİ" Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar da söylediği "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Sözlerinden ilhamla "YÜKSELEN YENİ NESİL" temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi'nde "Ya istiklâl, ya ölüm!" kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu'nun "Dumlupınar Yolunda" şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.