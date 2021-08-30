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Giriş Tarihi: 30.8.2021 09:10 Son Güncelleme: 30.8.2021 09:10

Zafer Treni bilet alma oluşturma ekranı 2021: 30 Ağustos Zafer Bayramı hatıra bileti nasıl alınır?

Zafer Treni bilet alma oluşturma ekranı 2021: 30 Ağustos Zafer Bayramı hatıra bileti nasıl alınır?

30 Ağustos nedeniyle oluşturulan Zafer Bayramı tren bileti milyonlarca vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Çeşitli sosyal mecralardan paylaşmak amacıyla kişiler kendi isimlerine özel dijital bileti https://www.zafertreni.com adresi üzerinden oluşturuyor. Bu kutlu günün 99. Yıldönümüne özel olarak oluşturulan biletle ilgili olarak “30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCDD 30 Ağustos “Ben de Zafer Treni’ndeyim” hatıra bileti alma ekranı...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünde dijital ortamdan vatandaşlara sunulan zafer treni bilet alma ekranı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla beraber gündeme geliyor. "30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. TCDD tarafından yapılan açıklamada ttps://www.zafertreni.com/ internet sitesinden kişiler kendi isimlerine özel hatıra biletlerini oluşturabiliyor. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar...

30 AĞUSTOS ZAFER BİLETİ NASIL YAPILIR?

30 Ağustos'ta "Ben de Zafer Treni'ndeyim" başlığı altında hatıra bileti almak isteyenler "zafertreni.com" internet sitesi üzerinden ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.

30 AĞUSTOS HATIRA BİLETİ NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a hareket edecek "ZAFER TRENİ" Mustafa Kemal Paşa'nın 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar da söylediği "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Sözlerinden ilhamla "YÜKSELEN YENİ NESİL" temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi'nde "Ya istiklâl, ya ölüm!" kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu'nun "Dumlupınar Yolunda" şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.

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Zafer Treni bilet alma oluşturma ekranı 2021: 30 Ağustos Zafer Bayramı hatıra bileti nasıl alınır?
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