30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümünde dijital ortamdan vatandaşlara sunulan zafer treni bilet alma ekranı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla beraber gündeme geliyor. "30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır?" soruları yanıt aramaya başladı. TCDD tarafından yapılan açıklamada ttps://www.zafertreni.com/ internet sitesinden kişiler kendi isimlerine özel hatıra biletlerini oluşturabiliyor. Buna göre; 30 Ağustos Zafer Treni hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar...