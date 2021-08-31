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Giriş Tarihi: 31.8.2021 09:58 Son Güncelleme: 31.8.2021 09:59

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından özellikle şehir dışında okuyacak vatandaşlar KYK yurt başvuru tarihleri için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Devlet tarafından kurulan bu yurtlarda vatandaşlar eğitim hayatları boyunca ikamet edebiliyor. Bu noktada ise “KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala adaylar kazandıkları okullara kayıtlarını yaptıktan sonra yurtlara da kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesindeki yurtlarda eğitim süreçlerinde ikamet etmek isteyen binlerce öğrenci YKS tercihlerinin sonuçlanmasının ardından KYK yurt başvuru tarihleri için gelecek açıklamaya kilitlendi. Üniversitelerin açılacağı tarihe de oldukça kısa bir süre kaldı. Hal böyleyken "KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak. Üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yurt ve burs başvuru süreci başlayacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altındaki "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yurt başvuruları da alınmaya başlanacak. Yurt yerleştirmeleri okulların açılacağı tarihe kadar tamamlanacak. Burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

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KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman?
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