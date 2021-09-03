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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu Nedim Hoca’yı duygulandırdı

Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu Nedim Hoca’yı duygulandırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüşüp Ay-Yıldızlılar'ı kutladı. Göksu'yu, Rusya galibiyeti dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, oyunculara bizzat selamının iletilmesini istedi. Erdoğan'ın, daha sonra başantrenör Nedim Özbey ile yaptığı konuşmada ise duygusal anlar yaşandı. Geçen sene rahatsızlığı nedeniyle Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'dan özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Özbey, "Tarihimizde Rusya'yı iki kez yendik. İkisinde de bendim antrenör, bu çok değerli oldu. Olimpiyat finali oynayan Rusya'yı burada yenmek... Şu anda gözümden yaşlar geliyor, kusura bakmayın. 1994'ten beri aldığımız bütün derecelerin hepsi sizin zamanınıza rastlıyor" diye konuştu. Erdoğan ise "Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun" ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın tebrik telefonu Nedim Hoca’yı duygulandırdı
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