Pedallar Turkcell ile döndü

Yerli ve yabancı 1500 bisikletsever GranFondo serisinde yarıştı
TURKCELLGranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen yarışta yerlive yabancı 1500 bisikletsever pedal çevirdi. Turkcell'in, sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcel GranFondo yol bisiklet yarış serisinin bu yılki ayağı Konak Meydanı'ndan başlayıp yine aynı noktada tamamlandı. Rekor sayıda bedensel engelli yarışçının katıldığı organizasyon için TurkcellKurumsal İletişim Direktörü İsmailÖzbayraktar da şunları söyledi: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Yarışsayesinde toplanan bağışlar afetbölgelerindeki öğrencilerimize bursimkânı sağlayacak."