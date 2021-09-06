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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Pedallar Turkcell ile döndü

Pedallar Turkcell ile döndü

Yerli ve yabancı 1500 bisikletsever GranFondo serisinde yarıştı

TURKCELL GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen yarışta yerli ve yabancı 1500 bisikletsever pedal çevirdi. Turkcell'in, sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcel GranFondo yol bisiklet yarış serisinin bu yılki ayağı Konak Meydanı'ndan başlayıp yine aynı noktada tamamlandı. Rekor sayıda bedensel engelli yarışçının katıldığı organizasyon için Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar da şunları söyledi: "Türkiye'nin Turkcell'i olarak bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Yarış sayesinde toplanan bağışlar afet bölgelerindeki öğrencilerimize burs imkânı sağlayacak."

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Pedallar Turkcell ile döndü
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