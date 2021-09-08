Haber turu

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Giriş Tarihi: 8.9.2021

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Laporta: Bizi engelleyemezler
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinin halen geçerliliğini sürdürdüğünü ve UEFA'nın bunu engellemek için hiçbir şey yapamayacağını savundu. Laporta, "Süper Lig projesi hayatta ve 3 kulüp (Real Madrid, Barcelona, Juventus) bunu güçlü bir şekilde savunuyoruz. Tüm baskılar ve tehditler boşa çıktı. İngiliz kulüplerine yönelik yaptırımlar etkisiz kaldı. Dünyanın en çekici turnuvası olacak" iddiasında bulundu.

Efeler'in bugünkü rakibi Finlandiya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda son maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Grupta daha önce Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı yenerek 8'li finalleri garantileyen Filenin Efeleri, tek yenilgisini Hollanda'dan aldı.

Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) 26. Genel Kurulu, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. İki gün süren toplantıya Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Koç, KBV Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk ile Başakşehir Kulübü'nün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan genel kurulda, mali sürdürülebilirlik, kulüp müsabakaları ve maç takvimi konuları görüşüldü.

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