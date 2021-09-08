Haber turu

Laporta: Bizi engelleyemezler Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinin halen geçerliliğini sürdürdüğünü ve UEFA'nın bunu engellemek için hiçbir şey yapamayacağını savundu. Laporta, "Süper Lig projesi hayattave 3 kulüp (Real Madrid, Barcelona,Juventus) bunu güçlü bir şekildesavunuyoruz. Tüm baskılar ve tehditlerboşa çıktı. İngiliz kulüplerine yönelik yaptırımlar etkisiz kaldı. Dünyanın en çekici turnuvası olacak" iddiasında bulundu.
Efeler'in bugünkü rakibi Finlandiya
A MilliErkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda son maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampere kentindekiHakametsa Arena'daoynanacak müsabaka, 20.00'debaşlayacak ve TRT Spor'danyayınlanacak. Grupta daha önce Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı yenerek 8'li finalleri garantileyen Filenin Efeleri, tek yenilgisini Hollanda'dan aldı.
Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erdi
Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) 26. Genel Kurulu, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. İki gün süren toplantıya Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Koç, KBV Genel SekreteriDr. Çağrı İlk ile BaşakşehirKulübü'nün üst yöneticisiMustafa Eröğüt katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin açılış konuşmalarıyla başlayan genel kurulda, mali sürdürülebilirlik,kulüp müsabakaları ve maç takvimi konuları görüşüldü.