Sultanlar’ın kaptanı Eda Erdem tarihe geçti

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Eda ErdemDündar adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli sporcu, turnuvanın 'Enİyi Orta Oyuncusu' seçilirken, bunu 4 kez üst üste (2015, 2017, 2019 ve 2021) başaran tarihteki ilk voleybolcu oldu. Eda sosyal medya paylaşımında duygularını "Çokçagurur, bolca mutluluk... Elbetteen büyük pay sahada bana yardımcıolan takım arkadaşlarımın,iyi ki varsınız" şeklinde ifade etti. Hem A Milli Takım formasıyla hem de Fenerbahçe Opet'te büyük başarılara imza atan kaptan Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100Oyuncusu' listesine seçilmişti.