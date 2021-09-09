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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Sultanlar’ın kaptanı Eda Erdem tarihe geçti

Sultanlar’ın kaptanı Eda Erdem tarihe geçti
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan bronz madalya ile dönen A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da kaptan Eda Erdem Dündar adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli sporcu, turnuvanın 'En İyi Orta Oyuncusu' seçilirken, bunu 4 kez üst üste (2015, 2017, 2019 ve 2021) başaran tarihteki ilk voleybolcu oldu. Eda sosyal medya paylaşımında duygularını "Çokça gurur, bolca mutluluk... Elbette en büyük pay sahada bana yardımcı olan takım arkadaşlarımın, iyi ki varsınız" şeklinde ifade etti. Hem A Milli Takım formasıyla hem de Fenerbahçe Opet'te büyük başarılara imza atan kaptan Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.

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Sultanlar’ın kaptanı Eda Erdem tarihe geçti
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