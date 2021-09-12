Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 18 yaşındaki Emma Raducanu tarihe geçti! İlk tebrik Jack Grealish'ten geldi...
Giriş Tarihi: 12.9.2021 11:31 Son Güncelleme: 12.9.2021 11:32

18 yaşındaki Emma Raducanu tarihe geçti! İlk tebrik Jack Grealish'ten geldi...

AA
18 yaşındaki Emma Raducanu tarihe geçti! İlk tebrik Jack Grealish’ten geldi...

18 yaşındaki tenisçi Emma Raducanı ABD açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu! Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanı, 1977'de aynı turnuvayı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu başarıyı kazanan ikinci İngiliz kadın sporcu oldu! Manchester City forması giyen Jack Grealish de Raducanu'yu tebrik etti.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenen İngiliz Emma Raducanu kazandı. ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf, 18 yaşındaki İngiliz tenisçi Raducanu oldu. Kalabalık bir izleyici kitlesinin izlediği karşılaşmada, 19 yaşındaki Fernandez'e karşı ilk seti 6-4, ikinci seti 6-3 biten maçla alan Raducanu, ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar şampiyonu oldu.

RADUCANU 1977'DEN SONRA İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu, 1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi oldu. Tek kadınlar finalinin galibi Raducanu 2,5 milyon, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolar para ödülü kazandı.

ERKEKLER FİNALİNDE DJOKOVİC İLE MEDYEDEV KARŞILAŞACAK!

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Sırp Novak Djokovic ile Rus Daniil Medyedev karşılaşacak.

JACK GREALİSH'TEN MESAJ!

Jack Grealish, 'Bu kesinlikle inanılmaz! Herkese ilham kaynağı oldun' diyerek ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan 18 yaşındaki Emma Raducanu'yu kutladı.

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18 yaşındaki Emma Raducanu tarihe geçti! İlk tebrik Jack Grealish'ten geldi...
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