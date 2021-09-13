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Giriş Tarihi: 13.9.2021 16:35

Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi nerede çekildi?

Bu akşam yayınlanacak olan Aykut Enişte filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. 2019 yılında çekilen filmde, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç adam Aykut’u canlandıran Cem Gelinoğlu başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi nerede çekildi? Detaylar haberimizde.

Yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu alan filmde kahkaha tufanına hazır olun. Aykut Enişte filmi, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte, Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NE?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut'u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Cem Gelinoğlu
  • Güven Hokna
  • Melis Babadağ
  • Ege Kökenli
  • Özlem Çakar
  • Selen Domaç
  • Müfit Kayacan
  • Lale Başar
  • Ali Erkazan

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aykut Enişte filmi, Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

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Aykut Enişte filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Aykut Enişte filmi nerede çekildi?
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