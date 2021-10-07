Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Max Verstappen, Türk futbolu hakkında konuştu!

"REKABETE DEĞİL KENDİME ODAKLANIYORUM"

Formula 1 tarihine geçen Alain Prost-Ayrton Senna, Michael Schumacher-Mika Hakkinen arasındaki rekabetin arasına Lewis Hamilton ile adlarını yazdırıp yazdıramayacaklarına ilişkin soruya ise 24 yaşındaki pilot, "Belki olabilir ama ben buna değil, sadece yarış hafta sonlarında rakiplerimden daha iyi olmaya odaklanıyorum. Biliyorum ki şampiyona sıralamasında puanlar çok yakın. Bu tabii ki Formula 1 için iyi bir şey. Ama ben bu rekabete değil kendime odaklanarak, takıma olabilecek en yüksek puanları kazandırmak istiyorum. Bu hafta da yapacağım bu olacak." cevabını verdi.

İstanbul Park'ın en zorlayıcı bölümü olarak görülen 8. virajı değerlendiren Verstappen, "Bence hızı iyi, kavraması çok güzel, kuru olduğunda çıkışında da tam hızla çıkabiliyorsun. Tabii bizim için her zaman zorlu bir nokta çünkü aslında üçlü bir viraj. Bu sene 8. virajda olmayı yine heyecanla bekliyorum. Umarım bu sene daha iyi tutunma ile oradan ayrılabilirim." ifadelerini kullandı.