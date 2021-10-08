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Giriş Tarihi: 8.10.2021 14:14

İstanbul'da ilk antrenmanın en iyileri; Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc oldu

AA
İstanbul’da ilk antrenmanın en iyileri; Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc oldu

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansı sona erdi. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.

Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.

Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.

VETTEL 13, RAİKKONEN 16'NCI SIRADA

İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı. Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.

VETTEL'DEN İSTANBUL'DA "SU" VURGUSU

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su, hayattır" ifadesi yer aldı.

RED BULL'DAN HONDA'YA ÖZEL TASARIMLI TEŞEKKÜR

Red Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.

Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı. Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.

İLK ANTRENMAN TURLARI SONUÇLARI

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:

Sürücü Takım Süre Fark
1 Lewis Hamilton Mercedes 1.24.178
2 Max Verstappen Red Bull 1.24.603 +0.425
3 Charles Leclerc Ferrari 1.24.654 +0.476
4 Valtteri Bottas Mercedes 1.24.842 +0.664
5 Carlos Sainz Ferrari 1.24.860 +0.682
6 Esteban Ocon Alpine 1.24.909 +0.731
7 Lando Norris McLaren 1.25.347 +1.169
8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.25.382 +1.204
9 Fernando Alonso Alpine 1.25.383 +1.205
10 Sergio Perez Red Bull 1.25.459 +1.281
11 George Russell Williams 1.25.685 +1.507
12 Daniel Ricciardo McLaren 1:25.750 +1.572
13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.25.810 +1.632
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.25.813 +1.635
15 Nicholas Latifi Williams 1.25.863 +1.685
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.25.933 +1.755
17 Lance Stroll Aston Martin 1.26.361 +2.183
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.26.424 +2.246
19 Mick Schumacher Haas 1.26.636 +2.458
20 Nikita Mazepin Haas 1.27.019 +2.841

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İstanbul'da ilk antrenmanın en iyileri; Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc oldu
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