Çare yapay zeka!

Kulüpler Birliği Vakfı kalın bir dosya ile toplanıyor. Hakemlerle ilgili sorunları kökten çözebilmek için kurulan yapay zeka sistemi de tanıtılacak Hakem atamalarından, kurulların seçimine kadar çok sayıda kritik başlık üzerinde durulacak. Kulüpler Birliği, TFF'den bu konuda yetki paylaşımı istiyor
Hakem tartışmaları her hafta gündemi meşgul ederken, Kulüpler Birliği de köklü bir değişim için düğmeye bastı. Kulüpler Birliği Başkanı AhmetAğaoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Koç, MHK çalıştayınıyürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmave alt lig temsilcisi ile bugün saat 15.00'te Riva'da biraraya geliyor. Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacakyeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğininön planda tutulacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.
LA LİGA MODELİ GELİYOR
KULÜPLER Birliği, özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelinin Türkiye'de de kullanılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı. Hazırlanan program da bu toplantıda sunulacak. Yeniyazılımda; hakem atamaları, hakemlerin soniki yıldaki performansının not ortalamasıve hangi maçlarda nasıl performansortaya koyduğunun detaylarıyer alacak
AKRABA İLİŞKİLERİ BİTİRİLECEK İSTENILEN yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemlerin göreve ilk başladığı andan itibaren akraba ilişkileri, yeterlilikleri takip edilecek. Uygulama hayata geçerse hakem seçmekriterleri değiştirilecek. Ayrıca MHK'nin yapısı, İl Hakem Kurulları, Bölge Hakem Kurulları gibi organlarda da köklü değişim olacak.
HAKEM NOTLARI GİZLİ TUTULMAYACAK HAKEMLERIN eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları MHK'nin bünyesindegizli olarak tutulmayacak veo hafta kamuoyuna nedenleriylebirlikte açıklanacak.
METİN TOKAT BIRAKTI! Merkez Hakem Kurulu'nda dün flaş bir ayrılık gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ınMHK üyeliğindenistifa ettiğiniduyurdu. Yapılan açıklamada, Tokat'ın istifası üzerine yeni bir atamayla FerhatGündoğdu'nunMHK üyesi olarakyeni görevinebaşlayacağıifade edildi.